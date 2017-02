(AM) Arquivado o 'caso Hormigón' con respecto a Rivas, ao non haber indicios de prevaricación ou negociacións prohibidas

A Audiencia Provincial de Pontevedra ditou auto no que estima o recurso de apelación interposto polo concelleiro vigués Ángel Rivas, contra a decisión de abrirse unha peza separada do coñecido como 'caso Hormigón' para investigarlle por supostos delitos de prevaricación e negociacións prohibidas para funcionarios públicos, e decretou o sobresemento provisional e arquivo das actuacións practicadas na súa contra.

Segundo o auto, ao que tivo acceso Europa Press, "non se razoou a concorrencia de ningún indicio do que deducir unha patente, clara e vulgar vulneración do ordenamento" por parte de Rivas, polo feito de participar nas Xuntas de Goberno nas que se adxudicaron obras a empresas construtoras que, á súa vez, compraban o formigón á empresa da que o concelleiro fora xerente (Hormigones Valle Miñor).

En concreto, tanto a xuíza de Instrución número 1 de Vigo como a Fiscalía, entendían que o edil socialista supostamente podería cometer un delito ao non absterse nas Xuntas de Goberno nas que se adxudicaron as obras de humanización das rúas Nicaragua, Severino Cobas e Brasil, e apuntaban que Rivas podería ter un "interese persoal" en adxudicar os devanditos traballos a empresas que eran clientes habituais de Formigóns Vale Miñor.

Con todo, a Audiencia sinalou que non se pode confundir a participación do acusado na adopción dun acordo, sen absterse (cuestión na que o tribunal non entra), coa natureza do acordo adoptado, e que tería que ser contrario a dereito ou arbitrario para poder falar de prevaricación.

NEGOCIACIÓNS PROHIBIDAS

Por outra banda, a Audiencia estimou no seu auto (contra o que non cabe recurso) que tampouco está acreditada a comisión dunha suposta negociación prohibida, porque para iso debería probarse que o concelleiro se aproveitou da súa función pública para "fins privados".

Así, na súa resolución, o tribunal sinala que, aínda que puidese ser reprobable eticamente que Rivas non se abstivese nesas Xuntas de Goberno, o certo é que non o é penalmente, non se probou ese "aproveitamento". Ademais, indicou, tampouco consta que o edil fixese tarefas de asesoramento profesional ás empresas que concorreron a esas adxudicacións públicas.

FEITOS

O chamado 'caso Hormigón' saltou á luz pública en setembro de 2014, cando se coñeceu a imputación do concelleiro Ángel Rivas por supostas irregularidades na contratación de formigón á empresa da que fora xerente, e que provía a varias contratas de obras de humanización en Vigo.

Por outra banda, o gran número de expedientes de recoñecementos extraxudiciais de crédito --unha figura prevista na lei-- vinculados con case unha vintena de obras e actuacións municipais chamou a atención á Fiscalía, que entendeu que as supostas irregularidades non estarían só na tramitación deses expedientes senón na autorización anterior de gastos e adxudicacións de obras "orfas de todo expediente, sen causa de xustificación algunha e, en moitas ocasións, con vulneración de normas esenciais de procedementos".

Ao longo deste procedemento xudicial chegou a haber máis dunha ducia de investigados, entre concelleiras e exediles (de varios grupos políticos diferentes), funcionarios e empresarios. Actualmente, seguen investigados polo Xulgado de Instrución número 1 de Vigo os concelleiros Isaura Abelairas e Santos Héctor Rodríguez; e os funcionarios Álvaro C.C., Francisco G.O. e Jorge M.R..