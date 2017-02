Friol (Lugo) homenaxeará á cabo Idoia Rodríguez Buján, falecida fai dez anos nun atentado en Afganistán

O municipio Friol (Lugo) acollerá este mércores, 22 de febreiro, un acto con motivo do décimo aniversario do falecemento da cabo lucense Idoia Rodríguez Buján nun ataque contra o convoi no que participaba nunha misión en Afganistán.

O acto polo décimo aniversario da soldado galega falecida en atentado terrorista terá lugar ás 12,30 horas deste mércores na Praza de Rosalía de Castro de Friol.

Ao alcalde de Friol, José Ángel Santos Sánchez, acompañaralle o xeneral o xefe da Forza Loxística Operativa e Representante Institucional das Forzas Armadas, Francisco Javier Sánchez Fernández, segundo informou o Ministerio de Defensa.

Na parada militar formará unha Unidade de Honras do Rexemento de Infantaría 'Isabel A Católica' nº 29 composta por Banda de Guerra da Brigada Aerotransportable Galicia VII e unha sección de fusís do citado Rexemento.

O acto consistirá na lectura das efemérides e posterior acto de homenaxe, segundo concreta Defensa, aos que deron a súa vida por España, durante o cal, familiares do cabo homenaxeada ofrendarán unha coroa de loureiro.

ATENTADO

O 21 de febreiro de 2007 o cabo Idoia Rodríguez Buján faleceu e outros dous militares españois resultaron feridos nun atentado contra un convoi de vehículos nas inmediacións de Shindand, unha localidade na zona asignada ás tropas españolas en Afganistán naquel momento.

O tres soldados afectados viaxaban nunha ambulancia blindada (BMR) dentro dun convoi formado por outro catro BMR que realizaban unha misión de apoio aos equipos italianos (OMLT) que instruían ao Exército afgán.

O suceso ocorreu pasadas as 12,00 horas dese 21 de febreiro de fai dez anos cando a ambulancia circulaba en cuarto lugar. No seu interior viaxaba o equipo médico composto por unha tenente médico, un alferez ATS, un soldado condutor e un cabo.

A falecida no atentado por mor das feridas provocadas pola explosión dun artefacto foi o soldado Idoia Rodríguez Buján, natural de Friol de 23 anos, e que pertencía ao Rexemento de Infantaría Lixeira Aerotransportable da Brilat de Pontevedra.