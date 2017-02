O sindicato CC.OO. sumouse á denuncia dos sindicatos do Corpo da Policía Nacional (CPN) en todo o Estado, alertando de que carecen de medios humanos suficientes para poder desenvolver as súas competencias de seguridade cidadá de forma correcta.

En concreto, segundo o sindicato, a falta de axentes nacionais na Comisaría de Marín, esta obrigando á Policía Local a "asumir directamente servizos" adicionais en "condicións precarias".

"O reducido persoal de ambos os corpos víñase salvando de forma precaria cunha estreita colaboración recíproca que cubría situacións complicadas, especialmente na quenda de noite", explicou o sindicato, que fixo fincapé en que, na actualidade só a Policía Local "pode garantir os servizos mínimos dunha patrulla as 24 horas".

Isto prodúcese, ademais, "coa realización de horas extras por parte do persoal nos seus días de descanso" e, de non existir CNP ou non estar operativo, "os axentes locais carecen de calquera tipo de apoio ou auxilio".