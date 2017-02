Conde destaca que o programa das fragatas F110 vai na liña da aposta de Navantia pola innovación

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, asistiu este xoves a unha xornada sobre as fragatas F110, unha iniciativa que está "a avanzar día a día" e que, dixo o conselleiro, "podería concretarse nunha importante carga de traballo para Navantia na Ría de Ferrol", supondo "un paso adiante" na súa aposta pola innovación.

Conde destacou a capacidade desta iniciativa de "reforzar a posición do estaleiro", que suma nos últimos anos "proxectos por máis de 1.350 millóns de euros", grazas, ademais de aos pedidos militares e á súa volta á construción civil, "á diversificación da súa actividade en campos como a eólica mariña".

O conselleiro lembrou tamén que, ao mesmo tempo, Navantia "está a tomar posición nos retos tecnolóxicos aos que se enfronta o sector naval" coa súa participación na Unidade Mixta de Investigación na procura do estaleiro 4.0, que está a desenvolver en colaboración coa Universidade da Coruña e a Xunta e que mobilizará 2,3 millóns de euros.

Esta iniciativa, tal e como indicou Conde, complementa ao proxecto do Naval 4.0, que se está impulsando no CIS Galicia e que permitirá "alcanzar tecnoloxías de vangarda, optimizar as tecnoloxías xa existentes na procura de impulsar a competitividade de estaleiros e industria auxiliar, e apostar pola diversificación a través de sistemas de alto valor tecnolóxico".