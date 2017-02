O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, volveu a responsabilizar aos inspectores do PIF da "fuga masiva" de colectores ao porto luso de Leixôes, e reprochoulles as súas críticas á terminal portuguesa, que está "excelentemente ben xestionada" e "xamais" tivo unha traba na súa xestión das importacións.

Nunha rolda de prensa ao termo da reunión do Consello de Administración do Porto, López Veiga recoñeceu que "hai situacións administrativas" con respecto ao funcionamento do PIF que "son complexas de resolver", pero insistiu en reclamar "unha solución" porque "hai unha fuga masiva de colectores cara a Leixôes que é moi preocupante".

Por outra banda arremeteu contra os inspectores sanitarios de Vigo polas súas "insinuacións" e o seu "mal gusto" ao cuestionar a eficacia do PIF do porto luso, diante de europarlamentarios portugueses que visitaron a terminal olívica esta semana.

A ese respecto, López Veiga lembrou que existe un regulamento de importacións a nivel comunitario que se aplica en Vigo "igual que en Portugal", polo que non se entende que haxa colectores con mercadorías que reciban o visto e prace dos inspectores portugueses e non dos vigueses.

"COMPROBANDO CASO POR CASO"

"Se insinúan que o fan mal, lles recordos tres cosas: Portugal é un país moi serio, sufriu inspeccións e xamais lle puxeron unha traba e, por último, existe un sistema de alarma rápida sanitaria polo que calquera partida que entra mal detéctase en calquera punto da UE e paralízase", proclamou.

No caso de Vigo, López Veiga reiterou que os obstáculos no PIF supuxeron o desvío de "entre 50.000 e 60.000 toneladas" de mercadoría a Leixôes, e advertiu de que se está "comprobando caso por caso". "Teñen que reflexionar, hai empresas viguesas que non meten nada polo Porto, outras a metade, isto afecta á economía, á posición do Porto e á súa capacidade de investimento", sentenciou.

TRÁFICOS

Por outra banda, López Veiga presentou os datos de tráficos do pasado mes de xaneiro, que reflicten unha subida xeral de case o 4 por cento, e de case o 2 por cento en mercadoría xeral (sen contar os graneis).

Entre as mercadorías que aumentaron, destacou as conservas (case o triplo que en xaneiro de 2016), o cemento (case o dobre), metais e as súas manufacturas, granito en bruto ou pesca conxelada. Por contra, descendeu o tráfico de automóbiles (-11 por cento) ou granito elaborado (-35 por cento).

O presidente do Porto informou tamén do aumento de tráficos derivados da Autoestrada do Mar con Saint Nazaire (un 3,5 por cento) e o aumento de buques que fixeron escala na terminal viguesa.

Finalmente, sinalou que a conta de resultados do Porto presenta unha cifra de negocio un 7,8 por cento máis alta que en xaneiro de 2016, e que tanto o resultado de explotación como os resultados despois de impostos sitúanse en niveis positivos.

No Consello de Administración celebrado este venres incorporáronse tres novos membros: o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda; o delegado territorial do goberno galego, Ignacio López Chaves; e a directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez.