Nueva Pescanova nomea a Richard C.E. Grant conselleiro delegado do grupo para Estados Unidos

O Grupo Nueva Pescanova nomeou a Richard C.E. Grant novo conselleiro delegado para Estados Unidos, en substitución de Carlos Casals, que se desvinculará da compañía para emprender un novo reto profesional, segundo informou a firma nun comunicado.

Grant é licenciado en Historia da arte e Filoloxía Española pola Universidade de Exeter (Reino Unido) e PDD do IESE Business School e conta con gran experiencia comercial e de exportación na industria alimentaria durante máis de 20 anos, liderando con éxito equipos de exportación e de mercadotecnia en empresas internacionais de gran consumo no mercado norteamericano.

O novo conselleiro delegado desempeñou o cargo de director de división internacional e de director de exportación en Fillos de Antonio Barceló (división de viños do Grupo Acciona) e foi xerente da área de exportación da empresa Marqués de Murrieta.

Richard C.E. Grant incorporouse a principios de 2016 ao equipo de Nueva Pescanova, onde ata o momento desempeñaba a función de director comercial nos mercados anglosaxóns e de 'retail' en novos mercados, cultivando nesta etapa importantes éxitos de vendas en países como Reino Unido e Sudáfrica.

Nueva Pescanova destacou que este nomeamento se encadra dentro da vontade do grupo de crecer no mercado de Estados Unidos no segmento 'retail', país onde está presente desde hai 20 anos.

A compañía, dentro do seu plan estratéxico 2016-2020, está focalizando os seus esforzos comerciais en cinco mercados que denominou como o 'Big 5': España, Portugal, Francia, Italia e Estados Unidos. Ademais, a empresa está a impulsar, a través da súa división de exportación, a comercialización no resto de países de Europa, así como no mercado asiático como fonte de crecemento futuro.