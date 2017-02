En Marea pide a Fomento que solucione os problemas nos tubos da N-640, en Cuntis, para evitar inundacións

En Marea pediu ao Ministerio de Fomento que de solución inmediata aos problemas nos tubos instalados no quilómetro 217 da N-640, ao seu paso por Cuntis (Pontevedra), para drenar a auga do río Calvos, afluente do Galo, e evitar inundacións.

A deputada Alexandra Fernández presentou no Congreso unha iniciativa parlamentaria na que traslada a Fomento o problema que se vive en Cuntis coas inundacións do río Galo en períodos de choivas.

Segundo indicou a parlamentaria de En Marea, "as causas son varias e dependen da actuación de diversas administracións", tanto da Xunta, como do Ministerio ou dos concellos, que deben achegar as medidas necesarias para "solucionar un problema" que, conforme sinalou, "produce unha gran preocupación entre os veciños".

Neste sentido, Alexandra Fernández lembrou as crecidas do pasado ano 2016 que "deixaron un balance de importantes daños". "Os veciños levan anos pedindo solucións para evitar as desfeitas das crecidas do río Galo".

"Por unha banda este río necesita dunha urxente actuación de rexeneración e limpeza nas súas marxes, algo que lle compete á Xunta e, por outra banda, o problema agrávase debido ás obras que fixo no seu día Fomento na N-640", asegurou a deputada.