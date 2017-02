As Marchas da Dignidade chaman a participar na manifestación da Coruña en defensa das pensións e servizos

As Marchas da Dignidade convocan para este sábado, 25 de febreiro, unha manifestación na Coruña en defensa das pensións e dos servizos públicos, e na que aspiran a mobilizar a toda a cidadanía galega para protestar contra as "políticas impostas pola Troika".

Así o explicou aos xornalistas Santiago Lamelo, da Fronte Cívica, despois de reunirse xunto a outros compañeiros co alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro.

Lamelo explicou que haberá dúas columnas de manifestantes --uns partirán ás 12,00 horas desde o Palacio da Ópera mentres outros iniciarán a súa saída desde o Campo da Leña-- que confluirán na Praza de Ourense para dirixirse ata os xardíns de Méndez Núñez, onde terá lugar o acto central.

"INSTRUMENTOS ESENCIAIS"

No Palco da Música de Méndez Núñez os manifestantes concentraranse acompañados pola música do grupo 'Fanfarría Taquikardía'. Tamén haberá un grupo de animación que acompañará con disfraces e música as dúas columnas de manifestantes.

Pola súa banda, o rexedor herculino apoiou esta manifestación, xa que "é necesario que toda a sociedade sitúese en defensa dos servizos públicos e pensións porque ambos son instrumentos esenciais para garantir unha sociedade xusta".