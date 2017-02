Ferida unha muller tras ser atropelada por un autobús urbano na Coruña

Unha muller resultou ferida na tarde deste sábado tras ser atropelada por un autobús urbano na cidade da Coruña.

Segundo a información do CAE 112-Galicia, un particular alertou sobre as 17,30 horas deste sábado de que se produciu un atropelo na Praza de Pontevedra con Juana de Vega e San Andrés.

Ata o lugar desprazáronse efectivos de Policía Local, Bombeiros da Coruña e Protección Civil. Tamén acudiu persoal sanitario do 061 para asistir á muller atropelada e a unha pasaxeira do bus, que tamén resultou ferida.