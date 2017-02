A Autoridade Portuaria da Coruña publica no BOE unha solicitude para construír unha terminal de graneis líquidos

A Autoridade Portuaria da Coruña publica este martes no Boletín Oficial do Estado (BOE) o trámite de competencia de proxectos para unha solicitude de concesión administrativa no Porto Exterior presentada pola empresa Deep Water Oil Transhipment Hub para construír unha terminal de graneis líquidos.

Esta compañía española, "con acreditada experiencia na xestión portuaria", segundo informa a Autoridade Portuaria, presentou unha solicitude para construír e explotar en Punta Langosteira unha terminal de almacenamento, mestura, transformación, carga e descarga de graneis líquidos.

A concesión ocuparía 45.094 metros cadrados de superficie terrestre e outros 2.899 metros cadrados correspondentes ás conducións de graneis líquidos.

O trámite de competencia de proxectos mantense durante un mes, ao obxecto de que poidan presentarse outras solicitudes cun obxecto similar.

Se non se dese esta circunstancia, a Autoridade Portuaria sinala que continuaría a tramitación coa exposición pública do proxecto, como paso previo ao outorgamento da concesión e o inicio das obras da terminal.