O Hospital Provincial de Pontevedra manterá un uso ambulatorio tras a súa conversión en residencia para maiores

O Hospital Provincial de Pontevedra conservará un uso ambulatorio "inferior" e "de menor intensidade" cando se converta en residencia pública para persoas maiores e a actividade sanitaria trasládese ao Gran Montecelo.

Diso informou este xoves o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que explicou que se realizará unha "rehabilitación coidadosa" neste "edificio nobre", para o que se derrubará "algún engadido" construído nos anos 70.

Con motivo da súa visita ao novo local de doazón da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), nunhas instalacións anexas ao terreo que ocupa o Hospital Provincial, o conselleiro mostrou a súa conformidade con darlle unha finalidade social a este inmoble: "Política Social necesitaba prazas de residencia en Pontevedra e cre que é unha situación adecuada no centro da cidade", sinalou o titular de Sanidade sobre o departamento que dirixe José Manuel Rey.

No entanto, adiantou que a futura residencia de maiores que se situará neste espazo "tardará máis" que as proxectadas nas demais cidades porque, no caso de Pontevedra, "primeiro hai que construír o Gran Montecelo para trasladar as unidades de aquí cara alá".

Sobre o prazo que manexa o Concello de Pontevedra, en torno ao ano 2025, o conselleiro de Sanidade sinalou que lle parece "un pouco longo".

Precisamente, sobre o local da ADOS que entrou en funcionamento o pasado 21 de febreiro, pasará da súa actual localización no exterior do actual Hospital Provincial ao interior da futura residencia.

REFERENTE

Na súa visita o punto de atención permanente ao doante de ADOS, Vázquez Almuiña destacou que Pontevedra é "a cidade número uno de Galicia" en doazón de sangue e que se sitúa cinco puntos por encima da media autonómica", cunha taxa anual de 46 doazóns por cada 1000 habitantes. O titular de Sanidade animou á cidadanía a manter o nivel de doazóns para que Pontevedra siga sendo un "referente".

No interior destas instalacións, que ocupan 75 metros cadrados e contan con catro postos de doazón, un cartel lembra que as doazóns de sangue pasaron de 81.672 en 1994 ás 111.250 en 2015 e que desde o ano 2000 Galicia alcanza o nivel de doazóns recomendado pola Organización Mundial da Saúde.

O conselleiro estivo acompañado nesta visita polo director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal; a directora de ADOS, Marisa López; a xefa territorial de Sanidade, Ángeles Feijóo-Montenegro; e o xerente de Xestión Integrada de Pontevedra, José Ramón Gómez.

NOVO XERENTE

Este último, que se incorporou a este cargo o pasado 23 de febreiro procedente do Hospital Clínico de Santiago, asegurou asumir esta nova responsabilidade "con moita ilusión". Ademais, explicou que se atopa "en fase de achegamento", con reunións cos xefes de servizo e visitas a todas as instalacións, como este xoves no caso do Hospital do Salnés. Para os próximos días programou encontros con representantes dos sindicatos.

Gómez referiuse ao Gran Montecelo como un "proxecto ilusionante" cuxa vixencia abarca o próximos "corenta ou cincuenta anos" e cuxo deseño contará coa "participación directa" dos profesionais sanitarios. Polo momento, José Ramón Gómez non precisou se se producirán cambios no equipo directivo de Xestión Integrada ata non coñecer "coa maior profundidade" tanto as instalacións como as problemáticas do servizo.