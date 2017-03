Só 10 de 313 concellos galegos se comprometeron a aloxar refuxiados

O goberno de España comprometeuse a acoller a un total de 17.337 persoas ata setembro deste ano e de momento so chegaron 1.100 delas. Que administración é a responsábel deste atraso e por que?



En Amnistía preferimos falar de incumprimentos en materia de dereitos humanos que de culpables, porén salientamos que o sistema de asilo en España é pouco acolledor, discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz, non cumpre todas as obrigacións dos estándares internacionais en materia de Dereitos Humanos. A acollida das persoas que fosen dos conflitos e de graves violacións destes dereitos segue a ser insuficiente, hai expulsións colectivas nas fronteiras de Ceuta e Melilla, ten que haber un cambio profundo.

Nenos refuxiados recollen papoulas no campo de Idomeni, cercados polo aramado | Fonte: Miguel Núñez.

Vostedes van organizar actos con autoridades locais de sete concellos do país para visibilizar o seu compromiso para acoller a refuxiados. Que obxectivos promoven con esta acción?

Conseguir o compromiso real das autoridades dos Concellos coa acollida das persoas refuxiadas. , coa finalidade de apertar así ao goberno central para que asuma dunha vez a súa responsabilidade coa acollida de persoas que foxen da guerra e da persecución.

Cal é o compromiso real dos concellos galegos coa acollida dos refuxiados. Até que punto están a recibir só palabras ou cre que hai disposición real de asumir a carga de acoller aos refuxiados?

É un camiño que empeza e será longo, hai concellos que non contestan ou poñen dificultades, mais queremos ser optimistas e centrármonos nos resultados que xa a temos.

Margarita González, voceira de Amnistía Internacional Galicia en rolda de prensa

Que concellos en concreto xa concretaron o seu compromiso?

Ourense, O Barco de Valdeorras, A Peroxa, Carballeda de Valdeorras, Manzaneda, Vilamartín de Valdeorras, Teo, Rianxo, Santiago de Compostela e Ribeira. comprometéranse a acoller refuxiados na súa localidade. Así mesmo, case unha decena de concellos galegos asumiu levar a pleno unha moción para esixir ao goberno central a axilización da chegada de persoas refuxiadas. Agardamos que outros concellos especialmente os das cidades máis poboadas de Galicia sigan o seu exemplo.

Que carga económica pode supón para cada concello por mes acoller a unha familia de refuxiados?

É difícil dar unha cifra concreta, teño entendido que os concellos reciben instrucións do Goberno Central e da Xunta de Galicia sobre as condicións de habitabilidade que necesitan os refuxiados, despois os concellos teñen que poñer en marcha os seus programas de acollida encaixándoos nos seus servizos e programas de: emerxencia social, educación, información á muller, emprego etc.

Até que punto pode influír na acollida social e política aos refuxiados o éxito electoral de Donald Trump. Continuamente o presidente dos EE.UU. argumenta que os refuxiados poden ser a porta de entrada para os terroristas ...

Estamos moi preocupad@s polo auxe das políticas populistas e a retórica de nós contra eles coa que se elabora a axenda en Europa, Estados Unidos e outras partes do mundo. Demasiados políticos responden aos temores lexítimos de índole económica e seguridade facendo unha manipulación velenosa da política de identidade e co fin de gañar votos, como resultado os estados poñen cada vez máis trabas para a entrada de refuxiados nos seus territorios. Europa subscribe convenios e paga a países fronteirizos coa UE como Turquía ou Marrocos para que impidan que os refuxiados cheguen a territorios da Unión mentres que o Líbano con 4 millóns de habitantes ten acollidos a máis dun millón de refuxiados.

Que perfil poden ter os refuxiados que, no seu caso, se acollan en Galicia?

Soubemos que están a chegar persoas soas e grupos familiares de distintos países de procedencia, entre eles varios de nacionalidade siria, cremos que non hai un perfil concreto.

A crise dos refuxiados dominou a axenda mediática do inverno 2015/2016; pero neste pasou a un segundo plano. A que se debeu isto? Está a sociedade cansa desta problemática ou realmente as medidas adoptadas no seu día pola UE foron eficaces?

Hai un pouco de todo o que dis, a memoria é fráxil, as imaxes do pequeno sirio, Ayllan, morto nunha praia pronto se esquecen, é máis fácil mostrar como se fosen o diaño aos/as estranxeiros/as e refuxiados/as que respectar os Dereitos Económicos Sociais e Culturais para rematar coa crise económica. Os Gobernos queren rematar co terrorismo soamente con medidas policiais e restrinxindo as liberdades, os dereitos humanos aparecen representados como un obstáculo para os intereses nacionais, o mundo cala permitindo así as atrocidades de Alepo, as miles de persoas mortas a mans da policía, na “guerra contra as drogas” de Filipinas e o uso de armas químicas en Darfur.

A nivel particular, que medidas podemos tomar os cidadáns para intentar que o problema se alivie e cando menos España cumpra co seu compromiso de acoller 17.000 persoas?

Todas as persoas debemos loitar polos valores básicos da dignidade humana e a igualdade en todas as partes. Cada persoa debe pedirlle ao seu goberno que utilice todo o poder e influencia para pór en evidencia a quen comete abusos contra os dereitos humanos. Nos malos tempos, a xente logrou cambiar as cousas cando defendeu unha posición, xa fose como activistas dos dereitos civís en Estados Unidos, activistas contra o apartheid en Sudáfrica ou movementos polos dereitos das mulleres e das persoas en todo o mundo. En Galicia poden asistir aos diferentes actos que a organización levará a cabo en varias localidades de toda Galicia: A Coruña, Ribeira, Lugo, Pontevedra, Ourense, Vigo e Santiago de Compostela, para conseguir o compromiso real das autoridades dos Concellos coa acollida das persoas refuxiadas.