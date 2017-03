A Coruña levará a pleno este luns a posta en marcha dun Consello Local de Saúde

A Corporación municipal da Coruña levará ao pleno deste luns unha moción conxunta de todos os grupos --Marea Atlántica, PP, PSOE e BNG-- para crear na cidade o Consello Local de Saúde, segundo informaron responsables da plataforma SOS Sanidade Pública.

A moción presentarase no pleno despois da proposta trasladada a todos os grupos por parte desta plataforma, segundo explicou un dos seus portavoces, Ramón Beiras.

Desta iniciativa, indicou que pretende ser "un órgano de participación" coa participación de institucións, como o Concello e a Xunta, partidos políticos, sindicatos e representantes do tecido asociativo e do ámbito sanitario.

Sobre o obxectivo dunha iniciativa impulsada xa en cidades como Santiago, dixo que é que calquera colectivo que teña ideas no ámbito da saúde trasládeas para o seu posterior posta en marcha en caso de considerarse oportuna.

GRUPOS DE TRABALLO

O obxectivo é que en abril poida materializarse a súa constitución para posteriormente crear tres grupos de traballo. Un deles realizará un diagnóstico da saúde, "coñecer de que morren e enferman as persoas na Coruña", segundo expuxo Ramón Beiras.

Outro abordará os recursos existentes e un terceiro analizará as actividades e programas xa en marcha. Posteriormente, faríanse as propostas que se poderían implementar a partir do próximo ano.