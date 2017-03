Cancela non descarta cambios na xestora do PSdeG e convida a quen a critica a presentarse ás primarias

Pilar Cancela non descarta que Ferraz introduza cambios na xestora do PSdeG, que ela mesma preside, debido a que a próxima semana toca prorrogar este equipo que dirixe de forma provisional o partido.

Pilar Cancela | Fonte: Europa Press.

"Iso pode pasar en calquera momento: nin o descarto nin digo que non. Iso, en todo caso, é unha decisión que lle compete á dirección provisional do partido a nivel federal, e son eles os que teñen que tomar a decisión respecto diso", explicou nunha entrevista en Cadea Ser, para logo asegurar que a xestora galega, "desde logo", vai asumir " e acatar" a decisión que se adopte.

Así mesmo, convidou a aqueles que critican a súa xestión a presentarse ás primarias para elixir á nova dirección do partido e, deste xeito, ver quen consegue os apoios necesarios.

De igual modo, subliñou que a responsabilidade da actual situación do partido é de todos e compartiu co ex-secretario xeral dos socialistas galegos Pachi Vázquez que foi un ano "longo".

Porén, rexeitou o cualificativo de "doloroso" que este último empregou este sábado. "Doloroso penso que non é a palabra adecuada. [...] Vaiamos a unhas primarias e a un congreso e que asuma outra dirección, e logo cada un teremos que asumir as responsabilidades que teñamos que asumir. Eu non escapo das miñas e esta xestora non escapa das súas", remarcou Cancela, quen considera que as responsabilidades "son compartidas en moitísimos casos".

A uns meses de que se celebre o congreso federal, cre que o partido debe situarse máis á esquerda e abrir o diálogo con outros partidos do seu ámbito ideolóxico.

Sobre o ex-secretario xeral do PSdeG José Ramón Gómez Besteiro asegurou que é un activo e que, unha vez se resolva a súa situación xudicial, pode ser o que el queira no partido.