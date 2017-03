Ence estima que a tramitación dos permisos da instalación dunha planta de biomasa en Pontevedra "durará uns dous anos", polo que a súa entrada en funcionamento "quedará fóra do horizonte do plan estratéxico actual", segundo subliña.

"Mentres, como dixemos no seu día, Ence porá en marcha en Huelva a planta de 40 MW adxudicada a esta compañía no concurso de xeración do Ministerio de 2016", segundo explicou Ence, que engade que os "permisos chegarán antes". "E poderemos construíla dentro dos prazos esixidos polo devandito concurso", apostilou.

O luns Ence Enerxía e Celulosa anunciou que a nova planta de biomasa desenvolverase en Huelva, dentro do negocio de enerxía, co cal Pontevedra queda neste momento sen esta factoría, inicialmente prevista cun investimento de 74 millóns de euros.

Na súa actualización, a compañía pasteira informou da redución en 49 millóns --de 173 a 124-- dos investimentos previstos na fábrica de Lourizán.

Respecto diso, ademais da marcha atrás respecto da planta de biomasa, determina unha repotenciación da turbina de cogeneración de Pontevedra, de modo que pase de 27 a 35 megawatts de capacidade neta, o que suporá un incremento de 10 millóns respecto ao plan inicial de investimentos.

Tamén sinala, na súa comunicación á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), que haberá 12 millóns para o incremento de capacidade na planta de Lourizán: pasará de 30.000 a 70.000 toneladas en dúas fases, segundo indica.

A maiores, da conta da intención de reducir a expansión de capacidade en Navia en 20.000 toneladas --de 100.000 a 80.000-- e da diminución de custos e melloras de eficiencia en ambas as fábricas --tanto en Pontevedra como en Navia--, así como o incremento de "a excelencia ambiental" nesta última.

OUTRAS CIFRAS

Así as cousas, no feito relevante, a empresa prevé que a mellora da eficiencia reciba en Lourizán 11 millóns este ano e o que vén --oito e tres millóns, respectivamente--.

Para ampliación da capacidade en 70.000 toneladas, dedicará oito millóns este ano, outro oito en 2018 e 22 en 2019 --un total de 38--, segundo a información achegada á CNMV.

Para repotenciación reserva 10 millóns: cinco que se investirán en 2018 e outro cinco en 2019; mentres que a excelencia ambiental acapara 55 millóns --10 en 2017, 12 en 2018, 10 en 2019 e 23 en 2020--. A planta de biomasa, á que se ían a dirixir 74, queda sen nada.

Así, Ence explica que a ampliación de capacidade en 30.000 toneladas implementarase na parada anual de mantemento de marzo de 2018 e que a de 40.000 toneladas adicionais, durante a parada anual dese mes de 2019, "incluíndo investimentos na caldeira de recuperación".

A repotenciación da turbina actual executarase, mentres, durante a parada anual de mantemento en marzo de 2019 e o obxectivo de produción inclúe outras 10.000 toneladas como resultado das melloras en eficiencia.