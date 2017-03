O radar fixo da N-634 na Coruña, entre os que máis multan con máis de 17.600 denuncias, segundo un estudo

O radar fixo da estrada N-634 na provincia da Coruña inclúese entre os que máis multan con 17.661 denuncias, segundo un estudo de Automobilistas Europeos Asociados (AEA).

Radar Fixo | Fonte: Europa Press

Os radares máis "produtivos" en canto a cantidade de denuncias son os situados no quilómetro 417,5 da A-4, na provincia de Córdoba (80.582 denuncias en 2016); no quilómetro 10,4 da MA-20, na provincia de Málaga (36.022 denuncias en 2016) e o do quilómetro 202 da N-240, na provincia de Huesca (33.734 denuncias en 2016), segundo ese estudo.

A listaxe dos radares con máis multas, segundo AEA, inclúe nove destes aparellos que xa figuraban no ranking do ano pasado, entre os que están en de Málaga e Huesca xa citados, o do quilómetro 17,7 da RM-19 de Murcia (29.425 denuncias en 2016), o do quilómetro 246 da A-7 de Málaga (24.790 denuncias), o do quilómetro 795,5 da A-66 en Sevilla (18.228 denuncias), o do quilómetro 12,5 da A-5 en Madrid (18.154 denuncias), o do quilómetro 695,2 da N-634 na Coruña (17.661 denuncias), o do quilómetro 127,6 da A-15 en Navarra (17.519 denuncias) e o do quilómetro 230,8 da A-4 en Ciudad Real (16.063 denuncias).

En total, os 344 radares fixos da Dirección Xeral de Tráfico formularon en 2016 un total de 1.712.512 denuncias por exceso de velocidade nas estradas españolas (salvo as de Cataluña e País Vasco) que se produciron sobre todo en autoestradas libres e autovías.

Segundo destaca o informe, Andalucía, con 459.836 denuncias; Castilla-León, con 230.171 e Castilla-La Mancha, con 196.400, foron as comunidades autónomas onde estes aparellos captaron un maior número de infraccións.

Con todo, se se ten en conta este dato en relación co número de radares en cada rexión, Navarra encabeza o ranking de comunidades con radares "máis produtivos", con 11.424 denuncias por cada radar, seguida de Andalucía (7.185 denuncias) e Castilla-La Mancha (6.137 denuncias).

En cambio, Asturias (920 denuncias por radar); La Rioja (1.624) e Canarias (1.731) son as comunidades en que cada radar capta un menor número de infraccións por exceso de velocidade.

Segundo os datos de 2016, cada radar instalado denunciou, de media, a 5.000 condutores, a pesar do cal os autores do estudo advirten de que, ao seu xuízo, a actual distribución destes aparellos "non están a conseguir o obxectivo de evitar os excesos de velocidade, nin os accidentes" e cren que iso os converte en "meros instrumentos de recadación".

"DÚBIDAS" SOBRE O SEU CORRECTO FUNCIONAMENTO

De feito, o presidente de AEA, Mario Arnaldo, reclamou á DXT que "dea explicacións" polo feito de que sete dos 25 radares que en 2015 deron lugar a un maior número de denuncias en 2016 non funcionasen, segundo se desprende do estudo.

"Pasar do infinito á nada constitúe un verdadeiro enigma que debería ser explicado polos responsables da DXT, xa que sobre o radar máis multón de España, situado no km. 18,2 da A-6, tiñamos serias dúbidas sobre o seu correcto funcionamento ao pescudar que o Centro Español de Metrología anulara o seu certificado de conformidade co modelo baseada na verificación do produto", manifestou Arnaldo en referencia ao radar situado no quilómetro 18 da A-6.