“A Administración está repleta de subcontratas de amigos”

Polo de agora, ningún dos tres grandes sindicatos do país sumouse. Ao contrario, a mobilización está protagonizada por pequenas centrais e asociacións independentes, moitas de índole profesional. Denuncian que máis da metade do cadro persoal da administración no país é temporal.

Protesta dos celeadores do hospital do SERGAS Álvaro Cunqueiro | Fonte: CIG Facebook

Entre os que apoian están o sindicato de ensino STEG, a Central Unitaria de Traballadores (CUT), o Sindicato de Sanitarios Galegos Públicos (SAGAP), Agrupación de Profesionales de la Salud de Galicia (PROSAGAL) e a Marea Laranxa contra os recortes. A Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública – A Coruña (na que participan sindicatos como a CGT e a CUT, membros do 15M, asociacións veciñais e colectivos como o Movemento Galego pola Saúde Mental e o Foro Galego da Inmagración) é un dos grupos que está a levar o peso da convocatoria.

Os convocantes alertan da gran precariedade que sofren moitos empregados públicos, moi lonxe dos dereitos dos que gozan os funcionarios. Traballan en moitos caso baixo “contratos de 3 meses ao ano, contratos temporais encadeados durante máis de 20 anos, contratos lixo de días e ata horas e xestións do persoal arbitrarias”.

O certo é que, por exemplo, é frecuente entre as enfermeiras sen praza que os SERGAS os chame reiterádamente para facer unhas poucas horas , moitas veces moi lonxe dos seus fogares. As chamadas soen realizarse con moi pouco tempo para responder, ás veces cun día de marxe, e de non aceptar poden perder o seu lugar nas listas de contratación.

“A precariedade laboral tradúcese en precariedade asistencial”, esgrimen dende o manifesto da Marcha para reclamara a solidariedade do conxundo da cidadanía. Ademais, na súa opinión, a aposta de moitas administracións pola privatización de servizos agocha unha estratexia caciquil. “ A administración está chea de contrato e subcontratos cos amigos/as irmás/ e os primos de”.

Faixa protestando pola falta de enfermeiras en xinecoloxía no hospital do SERGAS Álvaro Cunqueiro | Fonte: remitida

De cara ao futuro, demandan unhas Ofertas de Emprego Público (OPE) que garantan que poden concorrer as súas prazas “sen que a Administración as aparque ao seu antollo”.