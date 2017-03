A Deputación da Coruña impulsa un programa entre 600 mozos para previr a violencia de xénero

A Deputación da Coruña está a levar a cabo en centros escolares da provincia o programa socioeducativo 'Suprime o control' que busca informar sobre a violencia de xénero e actuar para previla.

Así o expuxo a responsable da área de Igualdade e Servizos Sociais da Deputación, Ánxela Franco, que fixo balance das actuacións levadas a cabo mediante este programa.

Previamente a elas, elaborouse un estudo entre os escolares dos 14 concellos que participan nel e que pertencen ás comarcas de Arzúa, Bergantiños, Ordes, Santiago e Sar.

CONCLUSIÓNS

Entre as súas conclusións, está que os mozos rexeitan as prácticas sexistas, pero descoñecen que é exactamente a violencia de xénero. Tamén ven os celos e o control por whatsapp "como algo propio do amor romántico", expuxo a deputada provincial.

Dirixido a escolares de entre 14 e 16 anos, o programa incluíu actividades cos menores nos que, entre outras cuestións, abórdase como desmitificar o amor romántico ou como regular as emocións. Nunha última fase, iniciaranse agora encontros coas familias.