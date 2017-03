A presidenta do Consello Económico e Social de Galicia (CES), Corina Porro, destacou que Ferrol e a súa área de influencia deben "afrontar o futuro con optimismo" dado que "dispoñen de recursos e capacidades de gran valor".

Corina Porro pronunciouse deste xeito este xoves no Vicerreitorado de Ferrol, onde deu a coñecer o 'Informe sobre Ferrol e a sua Área de Influencia', elaborado polo organismo que preside.

Na súa intervención, a presidenta do CES sinalou que, nesta área, existen ademais "potencialidades para impulsar nos próximos anos a mellora da competitividade do seu tecido empresarial" e "a calidade de vida dos seus habitantes".

Neste sentido, considerou necesario "traballar" neste empeño "entre todos". "Deixamos nas súas mans esta reflexión que non é outra que unha valoración dos axentes económicos e sociais presentes no Consello Económico e Social sobre este territorio e o seu futuro", indicou.

DEBILIDADES E AMEAZAS

Na presentación do informe, a presidenta do CES tamén informou de que a institución que preside constata que unha das debilidades máis importantes da zona de Ferrolterra, Eume e Ortegal é a súa perda de poboación con respecto a outras zonas.

Así, advertiu de que o índice chega a superar o 5,5% desde o ano 2008, fronte ao 2,5% rexistrado en Galicia neste período. Ademais, incidiu na "crecente deslocalización do capital humano" e "insuficiente grao de conexión entre a Universidade e os centros de Formación Profesional coa contorna e as súas necesidades sociais e empresariais".

O estudo tamén recolle carencias en infraestruturas, sobre todo en materia de transporte público ferroviario, unhas dotacións que, segundo indica, axudarían a "vertebrar o territorio".

No caso concreto do Concello de Ferrol, o documento tamén recolle unha "elevada porcentaxe de poboación en situación de risco de pobreza ou exclusión social" e a "elevada importancia das prestacións como principal viaria de ingresos".

Outros aspectos que son vistos desde o CES como unha ameaza son "a evolución da taxa do paro, o paulatino envellecemento da poboación", ademais da "negativa percepción de infraestruturas ambientais relacionadas co saneamento da ría de Ferrol".

OPORTUNIDADES E FORTALEZAS

Nas súas conclusións, o Consello Económico e Social de Galicia sinala os parámetros e aspectos que poden facilitar a reversión do actual panorama. Así, destaca o proxecto de creación do Campus Industrial nas dependencias universitarias de Esteiro ou as posibilidades que ofrecen infraestruturas como o porto de Caneliñas.

O informe, así mesmo, sinala que o sector enerxético, tanto de renovables como doutros tipos de produción, "son motores económicos importantes no tres comarcas" e pon o acento tamén no capital humano e de instalacións para o sector naval e a industria auxiliar.

Ademais, apunta a existencia de oportunidades de "diversificación cara a novos sectores industriais aproveitando o tecido empresarial xa existente"; cita a construción do acceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol, así como o levantamento ao veto á construción civil en Navantia Fene.

Tamén considera necesaria a formación para o persoal do sector naval, que indica que debería correr a cargo da Xunta, e destaca a entrada, por iso, do Goberno galego no consello de administración" da empresa naval pública.

PARTICIPANTES

Na presentación do informe participaron o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC); o vicepresidente do Parlamento de Galicia, Diego Calvo; o secretario xeral do PPdeG e deputado autonómico, Miguel Tellado; os alcaldes de Fene, Juventino Trigo (BNG), e Cabanas, Germán Castrillón (PP); así como o delegado da Xunta na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro. Tamén acudiu a vicerreitora do Campus de Ferrol, Araceli Torres.