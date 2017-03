Sindicatos de Nueva Pescanova aprazan a folga tras acordar con empresa e mediadores seguir coa negociación

Os sindicatos con representación en Nueva Pescanova aceptaron aprazar a folga indefinida convocada a partir do 3 de abril, e retirar outras medidas de presión, como os piquetes informativos dos sábados, tras chegar a un acordo coa empresa e cos mediadores da Inspección de Traballo para establecer un calendario de negociacións para pactar un novo convenio.

Así o trasladaron os representantes sindicais tras as reunións mantidas durante a xornada deste venres nun hotel da cidade de Vigo. Segundo avanzaron tanto os portavoces do persoal como a propia empresa, as partes volverán reunirse os próximos días 29, 30, 31 de marzo e 1 de abril, con presenza dos mediadores da Inspección de Traballo.

Mentres duren as negociacións, os sindicatos convocantes da folga, CIG, UXT, USO e CUT, comprometéronse a aprazar esa medida de presión. Do mesmo xeito, o sindicato maioritario na área de administración da empresa, CC.OO., suspendeu os paros parciais (unha hora todos os martes e xoves do mes de marzo) en tanto siga habendo reunións.

No entanto, mantense a asemblea convocada (por todos os sindicatos, menos CC.OO.) para este sábado ás 10.00 horas en Chapela. Alí informarase aos traballadores da decisión adoptada este venres, e non se descarta avanzar nun novo calendario de mobilizacións, que quedaría perfilado para pór en marcha no caso de que non se chegase a un acordo o próximo 1 de abril.

Pola súa banda, Nueva Pescanova tamén aceptou retirar a súa 'ultimatum' de aplicar o convenio estatal do sector de elaborados no caso de que este venres non se alcanzou un acordo sobre o novo convenio.

NEGOCIACIÓN

En todo caso, as posicións de ambas as partes non se moveron porque este venres nin sequera empezouse a debater o contido das propostas. De feito, boa parte da xornada esgotouse debatendo a composición da mesa de negociación, xa que os sindicatos que convocaran a folga negáronse a sentar cos representantes de CC.OO., e houbo que 'dividir' esa mesa en dúas.

A presidenta do comité do centro industrial de Chapela, Candelaria Martínez (CIG), lamentou que Nueva Pescanova mantívose "inamovible" con respecto ás súas "liñas vermellas": a redución salarial nas novas contratacións e a flexibilidade das xornadas.

Pola súa banda, Ricardo Castro, de CUT, advertiu de que, se chegado o día 1 de abril non hai un acordo, "a situación vólvese complicada", e lembrou que as negociacións sobre o novo convenio están a desenvolverse desde hai case un ano.

Mentres, Francisco Vilar, de CC.OO., insistiu en que este sindicato "rexeita as pretensións da empresa", e considera "inaceptables" cuestións como a "discriminación salarial", a "fraude" nas contratacións, ou a subida de soldos do 1 por cento ofrecida pola empresa, cando os empregados da pesqueira levan desde 2012 co soldo conxelado.