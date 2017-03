Membros do Consello das Mareas chaman a “desbloquear” este órgano e a elixir coordinadora

Diversos membros do Consello das Mareas chamaron a "desbloquear" este órgano de dirección que leva sen reunirse desde o 5 de febreiro e propoñen celebrar un encontro o 2 de abril (17.00 horas), domingo, co fin de elixir coordinadora, entre outras cuestións. Nunha misiva dirixida aos seus compañeiros, emprázase á convocatoria do Consello das Mareas para acabar coa "inacción" e "pasividade" na que se atopa.

Consello das Mareas | Fonte: Europa Press

O escrito está asinado por: Adrián Fuenteseca, Ares Jiménez, Borja San Ramón, Gladys Afonso, Iago Martínez, Mariano E. Fernández Cabarcos, Oriana Méndez, Paula Rodríguez, Pedro José Rivera, Rafa Dopico, Sara Outeiral, Javier Octavio de Toledo e Noemi Prados.

Así, explican que o Consello das Mareas non se reuniu desde comezos de febreiro, "e non é que non se tentase", pois "o 1 de marzo propúxose fixar data infructuosamente", así como noutras ocasións "co mesmo resultado", pero "só houbo dous tipos de resposta: ou silencio ou evasiva".

"Non atopamos ningunha explicación razoable a este bloqueo", quéixanse, "xa non só ao diálogo, senón mesmo a coincidir simultaneamente no mesmo tempo e no mesmo espazo".

Por iso, os asinantes do texto lamentan que "a consecuencia é paralizar a plena constitución dos órganos de dirección de En Marea, particularmente a súa coordinadora, e de eludir os importantes debates políticos pendentes". "En definitiva, unha vontade de impedir que En Marea se consolide fóra do perímetro do Parlamento de Galicia", censuran.

ORDE DO DÍA

De tal forma, apelan a "un exercicio de responsabilidade" cunha chamada "á cordura" para que se convoque o Consello das Mareas o 2 de abril "para desbloquear a actual situación" e "garantir o respecto das decisións democraticamente tomadas polas persoas inscritas".

A orde do día que propoñen inclúen sete puntos que pasan por, ademais de elixir coordinadora, asignar responsabilidades a conselleiros, así como abordar cuestións como a carta financeira, a situación das finanzas de En Marea e o local. Tamén se deberán aprobar as actas anteriores e realizar un estudo das achegas ao documento político votado maioritariamente polas persoas inscritas.

A lista encabezada por Luís Villares nas eleccións internas de En Marea, 'Máis Alá!', obtivo 21 postos no Consello das Mareas. Pola súa banda, a candidatura vinculada a Anova, 'Somos Quen', fíxose con nove; e a de Cerna, 'Queremos participar', con cinco.

"Temos unha obriga que cumprir ante as maiorías sociais que nos comprometemos a defender, ás que pouco lles interesan os intereses de parte por lexítimos que poidan ser", conclúe o escrito. "Fagamos o noso traballo e fagámolo xa".