Ana Pontón, unha líder sólida para o BNG co 98,2% de apoio

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, renovou o seu liderado á fronte da formación nacionalista co 98,2% dos votos emitidos na XVI Asemblea Nacional, na que 1.112 persoas referendaron a candidatura que encabezaba, 19 abstivéronse e só unha votou en contra nunha consulta que, ao igual que as dos documentos, realizouse a man erguida. Pontón dirixirá deste xeito a formación frontista cunha executiva que integrarán un total de 19 persoas e na que figuran nomes como o da portavoz nacionalista en Bruxelas, Ana Miranda; ou os parlamentarios autonómicos Xosé Luís Rivas 'Mini', Noa Presas, Olaia Rodil ou Luís Bará.

Asemblea Nacional do BNG con Ana Pontón

En concreto, a candidatura capitaneada por Ana Pontón está formada por un total de 50 persoas, a metade das que comporán o novo Consello Nacional do Bloque —o máximo órgano de decisión entre asembleas— a falta de que o outro medio cento sexa aprobado posteriormente nas distintas asembleas comarcais. As 19 persoas que figuran nos 19 primeiros postos da lista son, á súa vez, as que integrarán a nova executiva.

No plenario que o BNG celebrou esta fin de semana no Palexco da Coruña tamén foron aprobados os documentos coas teses políticas, co 96,8% dos sufraxios emitidos; así como os estatutos ou principios organizativos, que tiveron un apoio do 97,34% da militancia. Estes textos incorporaron máis de 150 das 296 emendas presentadas.

No primeiro destes, o relatorio político, o BNG deixa clara a súa vontade de "ser a forza unitaria" do nacionalismo galego para o que se define como un movemento sociopolítico "aberto" e "capaz de integrar", e incide en que debe "esforzarse" para que isto sexa así percibido pola sociedade.

Neste sentido, ábrese a "novas incorporacións colectivas e individuais" e subliña a súa disposición de chegar a "acordos electorais con forzas e colectivos de ámbito galego, baixo a premisa do respecto do principio de auto-organización".

Ana Pontón, na XVI Asemblea Nacional do Bloque Nacionalista Galego | Fonte: BNG.

Para iso, márcase como folla de ruta elaborar un plan de traballo denominado 'Estratexia Avanza Galicia' para o período 2017-2022, que estableza o rumbo para o "avance e a consolidación política, social e institucional do nacionalismo galego nos próximos anos á marxe das conxunturas electorais".

TESES ORGANIZATIVAS

Pola súa banda, en canto á tese de organización, os textos que contaron co 97,3% dos apoios sinalan que o BNG debe "afrontar e promover cambios que melloren a súa vida interna e a relación coa sociedade".

Ademais, subliña que a formación nacionalista "continúa sendo o instrumento político máis válido para a articulación do nacionalismo en Galicia" e lembra que "a unidade e a cohesión interna son valores a preservar en todos os ámbitos da organización" para multiplicar as posibilidades de "penetración social e consolidación".

MEMBROS DO CONSELLO NACIONAL

Por orde, integran o Consello Nacional: Ana Pontón Mondelo, Xosé Luís Rivas 'Mini', Goretti Sanmartín, Eva Vilaverde, Rubén Cela Díaz, Noa Presas, Bieito Lobeira, Olalla Rodil, Carme da Silva, Néstor Rego Candamil, Ana Miranda Paz, Xosé Manuel Marcote, Obdulia Diniz 'Duli', Xavier Campos, Olaia Ledo, José Emílio Vicente, Montse Prado Cores, Luís Bará e Susana Camba --ata aquí sería a nova Executiva Nacional--.

Tamén forman parte do máximo órgano de decisión entre asembleas: Alberte Fernández, Cristina Andrade, Mario Outeiro, Ana Bringas, Avia Veira, Adolfo Muíños, Diego Santório, Guillerme Vázquez --exportavoz nacional--, Iván Rivas, Montse Porteiro, Xosé Manuel Carril, Miragres Lantes, Rubén Arroxo, Rosana Prieto, Rosana Pérez, Francisco García, Pura Ferreño, Diego Lourenzo, Leticia Santos, Daniel Gómez, Gonzalo Veiras, Xosé Carlos de la Fuente, Míriam Rodríguez, Xosé Manuel Rodríguez, Xoán Carlos Sar Oliveira 'Kuka', Ximena González, André Abal, Mercedes Giráldez, Xesús Vilasánchez, Carme Rei e Francisco Jorquera --exportavoz nacional--.