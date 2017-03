O compositor e cantante Josele Santiago actuará en Vigo o 7 de abril

O compositor e cantante Josele Santiago actuará o próximo 7 de abril na Sala Ensanche de Vigo, ás 22,30 horas, no marco da xira 'San Miguel Music Explorers on Tour', e as entradas están xa dispoñibles en Ticketmaster.

Santiago, quen foi líder da banda Los Enemigos, leva máis de 20 anos dedicado á música. En 2004 publicou o seu primeiro álbum en solitario, 'As golondrinas, etcétera', producido por Nacho Mastretta; e dous anos despois, viu a luz 'Garabatos'. Os seguintes traballos en solitario foron 'Loco encontrao' (2008) e 'Lecciones de vértigo' (2011).

Josele Santiago xa visitou Vigo o pasado mes de maio na Iguana Club, acompañado polo guitarrista de Los Coronas, David Krahe.