Xulgan a dous empresarios de Vigo e as súas esposas acusados de simular a súa insolvencia para eludir o embargo

A sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, xulgará este mércores a dous empresarios e ás súas esposas, acusados dun delito de insolvencia punible, e para quen a Fiscalía pide penas que suman 8 anos de prisión.

Segundo o escrito de acusación pública, os dous homes, H.G.F. e A.R.I.G., socios dunha empresa de importación e exportación de peixe, formalizaron en abril de 2008 un préstamo de 300.000 euros coa entidade Caixa España. Tratábase dun préstamo que eles garantiron persoalmente, que estaba destinado a refinanciar débedas anteriores, e cuxa data de vencemento era outubro de 2008.

Para acreditar a súa solvencia, os dous acusados presentaron unha declaración de bens cuxa titularidade lles pertencía por metade e en condominio coas súas esposas, as outras dúas acusadas, M.P.F.B. e M.C.R.

Cando o préstamo venceu, os empresarios non abonaran ningunha de cotas comprometidas e, en outubro de 2008, a empresa foi declarada en concurso de acredores.

CESIÓN DE BENS

Os acusados, previamente a que a empresa crebase, realizaron unha operación de transmisión dos seus partes do patrimonio aos seus cónxuxes. Así, H.G.F. formalizou escritura de compravenda á súa muller M.P., dunha leira situada no municipio de Mondariz (Pontevedra); do mesmo xeito, A.R.I.G. fixo o mesmo coa súa muller M.C., á que cedeu senllas propiedades na Avenida de Samil e na Avenida de Castrelos, ambas as en Vigo.

Segundo a Fiscalía, os acusados ocultaron eses cambios e aparentaron unha situación de insolvencia para eludir o embargo dos seus bens. De feito, Caixa España iniciou un proceso xudicial de execución civil, pero só logrou recuperar 1.104 euros.

Por iso, o Ministerio Público acusa os empresarios e ás súas esposas (como cooperadoras) dun delito de insolvencia punible, e pide para cada un do catro acusados 2 anos prisión. Tamén reclama o pago dunha multa de 2.880 euros, e que se anulen as escrituras do cambio de titularidade das leiras de Mondariz e Vigo.