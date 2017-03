A obra '(Tras)lúcidas. Poesía escrita por mulleres (1980-2016)' inclúe textos en galego

O espazo Bidebarrieta Kulturgunea da área de Cultura do Concello de Bilbao será escenario, este xoves, da presentación do libro '(Tras)lúcidas. Poesía escrita por mulleres (1980-2016)' (Bartleby Editores), un recompilatorio elaborado pola poetisa Marta López Vilar no que se recollen poemas de 29 autoras nadas a partir de 1960, entre os que se inclúen textos en galego.

A editora do libro estará presente no acto xunto a dous das 29 autoras cuxas creacións forman parte da obra, Miren Agur Meabe e Leire Bilbao. Ademais de expor os detalles deste traballo, que en palabras de López Vilar "non é unha antoloxía de xénero nin trata de selo, senón que é tan só unha antoloxía de poesía", procederase á lectura dalgúns dos poemas incluídos no libro.

'(Tras)lúcidas. Poesía escrita por mulleres (1980-2016)' recolle poemas escritos por autoras novas, que dan mostra da creación poética desta xeración e das súas "preocupacións, medos e intereses". Ademais de poesía en castelán, hai cabida tamén para obras en euskera, catalán e galego.

TRABALLOS

A antoloxía de Marta López Vilar comprende traballos de Esperanza López Parada, Aurora Luque, Susanna Rafart, Miren Agur Meabe, Rosana Acquaroni, Isabel Bono, Guadalupe Grande, Josefa Parra, Ada Salas, Cristina Morano, Nuria Ruiz de Viñaspre, Yaiza Martínez, Esther Muntoñala, Begoña Pozo, Miriam Reyes, Olga Novo, Carmen Camacho, Ariadna G. García, Carmen Garrido, Leire Bilbao, Sandra Santana, Vanesa Pérez-Sauquillo, Erika Martínez, Esther Giménez, Lucía de Fraga, Laia López Manrique, Sofía Castañón, Lola Nieto e Martha Asunción Alonso.

Marta López Vilar (Madrid, 1978) é poetisa, tradutora e profesora de universidade. Licenciada en Filoloxía Hispánica, estudou lingua, literatura e filosofía neohelénicas na Universidade de Atenas.

En 2003 obtivo o premio 'Blas de Otero' de poesía polo libro 'De sombras e chapeus esquecidos'. En 2007 gañou o premio 'Arte Nova de Poesía' da Comunidade de Madrid polo libro 'A palabra esperada'.

O acto comezará a partir das 19.30 horas e retransmitirase en streaming a través da web www.kulturguneatb.eus.