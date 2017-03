A campaña 'Respira' busca concienciar aos cidadáns da protección da calidade do aire a través da reciclaxe

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e Ecoembes colaboran a través da campaña 'Respira', unha iniciativa coa que buscan protexer a calidade do aire a través da reciclaxe.

O obxectivo é o de concienciar aos cidadáns dos beneficios que ten a reciclaxe dos residuos que se depositan no colector amarelo tanto na protección da calidade como no coidado do medio ambiente.

Para lograr este fin, a campaña achegará datos reais sobre a influencia da separación de residuos para a limpeza do aire e evitar a contaminación atmosférica.

A campaña, que comezará este xoves e terminará o 7 de maio, terá presenza en diferentes canles de comunicación, televisión, a prensa escrita e dixital e a radio. Ademais, tamén estará presente en redes sociais a través do hashtag #ReciclaYRespira.