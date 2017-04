O comité de Ferroatlántica ve ilegal a venda de centrais e solicita á Xunta que a impida

O portavoz do comité de empresa de Ferroatlántica, Alfonso Mouzo, advertiu este sábado de que a venda de centrais é "ilegal" e, por tanto, solicitou á Xunta de Galicia que actúe con "contundencia" e que a impida. Mouzo pronunciouse deste xeito tras coñecer o anuncio de Ferroglobe, que chegou a un acordo con sindicatos para o seu plan de investimento, que inclúe a venda de activos enerxéticos.

Peche dos traballadores de Ferroatlántica no Concello de Cee | Fonte: QPC

O portavoz do comité de empresa de Ferroatlántica fixo fincapé en que esta venda é "totalmente ilegal" porque as centrais, subliñou, pertencen á Xunta. Neste sentido, pediu ao presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, e ao conselleiro de Economía, Francisco Conde, que os reciban.

E é que, denunciou, a empresa está "a tomarlle o pelo" á Xunta, aos traballadores de Cee e Dumbría e a todos os galegos. É máis, criticou que se acordaron asuntos en Madrid, Santander e Huesca cando estes "só competen aos galegos".

Acto seguido, criticou que a empresa diga que presenta "unha difícil situación económico-financeira que require a implantación de medidas globais", en palabras da propia compañía, cando, remarcou, "gañan diñeiro a mancheas desde 1992".

"A Xunta debería quitar as concesións á empresa. É todo unha farsa", criticou Alfonso Mouzo, para logo asegurar que o 73 por cento da representación sindical está "fóra do acordo", e non dentro, como defendeu a empresa.

Pola súa banda, Ferroglobe asegurou que, pola parte sindical, apoian o pacto UXT, CC.OO., USO e Sindicato Unitario, que "teñen o 73 por cento da representación dos traballadores".

"QUE CHE QUEIRA VENDER A TÚA CASA XENTE DE FÓRA"

Así as cousas, o portavoz do comité de empresa de Ferroatlántica censurou, a través dun paralelismo, que "che queira vender a túa casa xente de fóra". E é que, ao seu xuízo, iso é o que fai a compañía. "A única competencia é da Xunta e dos galegos", resolveu.

Ferroglobe informou este sábado de que sindicatos e dirección alcanzaron un acordo para desenvolver un plan de futuro de investimentos e emprego para as empresas do grupo en España. Devandito plan suporía un investimento de 200 millóns de euros e a creación de 940 postos de traballos, entre directos e indirectos, nas localidades de Cee, Dumbría e Sabón, todas elas na provincia da Coruña, Monzón (Huesca), Boo (Cantabria) e Puertollano (Cidade Real).

A empresa trasladou, nun comunicado, que o plan tamén inclúe o alleamento dos activos enerxéticos da compañía, para cuxa tramitación se pide "dilixencia" á Administración Pública. A compañía subliña que o acordo é o resultado dunha mesa de negociación que se desenvolve desde o xoves en Madrid.