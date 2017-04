Compostela, capital mundial da etnoloxía e do folclore en 2019

Santiago de Compostela acollerá o próximo Congreso da Sociedade Internacional de Etnoloxía e Folclore (SIEF), que terá lugar en 2019.

Catedral de Santiago de Compostela | Fonte: Thinkstock.

No último congreso, en Göttingen, Alemaña, celebrado do 26 ao 30 de marzo de 2017, presentouse o vídeo promocional do encontro que terá lugar na capital galega dentro de dous anos. O Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit), do CSIC, será un dos organizadores do evento, xunto coa Asociación Galega de Antropoloxía Social e Cultural (Agantro) e a Universidade de Santiago de Compostela (USC).