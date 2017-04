O Consello da Cultura pide un cambio no modelo de ensino infantil para mellorar o uso do galego

Un informe do Consello da Cultura Galega (CCG) aposta pola "afectividade" e a "emotividade" para incrementar o uso do galego por parte dos mozos, á vez que chama a "cambiar o modelo de ensino" da lingua en infantil para conseguir este obxectivo.

Festa de apertura da escola Semente de Trasancos, en Narón | Fonte: facebook semente trasancos

Segundo este informe, a vía "máis eficaz" para incrementar o uso do galego entre os mozos é "a creación dun espazo de solidariedade co galego", movido pola "afectividade e a emotividade", por enriba das vías máis institucionais, como o ensino e os medios de comunicación.

O informe revela "un patrón maioritario de valoración positiva do galego" entre os mozos, "mesmo entre os castelanfalantes", aínda que son "pesimistas sobre o seu futuro".

O hábitat de residencia móstrase como o marcador máis relevante para entender os usos lingüísticos da mocidade, onde o urbano é o hábitat con menos uso do galego, fronte ao rural. A falta de trasmisión xeracional, de pais a fillos, relévase como a causa fundamental da desgaleguización.

Segundo o Consello, a escola é "un lugar importante para a aprendizaxe da lingua", pero "non funciona como lugar de dinamización do uso do galego" e "non contribúe a cambiar o estatus da lingua".

O informe aposta por cambiar o modelo de ensino entre os 0 e os 6 anos en favor dunha oferta de educación infantil en galego. "As estatísticas revelan que as familias preparan aos nenos para o cambio tamén lingüístico que esperan na escola, o cal supón un importante factor de desgaleguización", apuntaron.