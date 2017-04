Un centenar de grupos, inscritos no concurso de maquetas 'Sonidos Mans' promovido pola Fundación Paideia

A plataforma web sonidosmans.com, promovida por Fundación Paideia-Estudos Mans, recibiu en pouco máis dun mes case un centenar de traballos de grupos emerxentes para o concurso de maquetas 'Sonidos Mans'.

Concurso de maquetas 'Sons Mans' promovido por Fundación Paideia | Fonte: Europa Press

Estas formacións terán a oportunidade de formar parte do cartel de seis dos festivais máis importantes do ámbito galego agrupados baixo a asociación de Festivais das Rías Baixas.

En concreto trátase de Portamérica, Sorrías Baixas, SinSal Son Estrella Galicia, Revenidas, Atlantic Fest e O Marisquiño, segundo informa a Fundación Paideia.

A iniciativa 'Sonidos Mans', destinada a promover o emprendemento no sector musical, recibiu ata o momento traballos procedentes de todo o territorio español. Un 44 por cento das maquetas corresponden a grupos ou artistas galegos.

Os interesados en participar terán de prazo ata o próximo 28 de abril para subir os seus traballos na plataforma sonidosmans.com. Un requisito imprescindible é que seleccionen o festival no que estean interesados en participar, así como o estilo ou estilos nos que se enmarca o seu tema.

Ata o momento, os estilos maioritarios dos participantes son rock e pop, aínda que o abanico "é moito máis amplo, abarcando desde metal ou punk ata folk ou música electrónica", segundo indica a fundación.

Poden participar en sonidosmans.com artistas e grupos con residencia tanto en España como en Portugal, que presenten temas inéditos en letra e música e que non editen ou distribúan con anterioridade ningún traballo.

FASES

Unha vez que finalice o prazo de inscrición (día 28 de abril) abrirase o período de votación das maquetas, que consta de dúas fases.

A primeira, será a fase de votación popular a través da que se seleccionarán dez maquetas por cada un dos concursos/festivais. Este dez traballos accederán á segunda fase, na que un xurado profesional elixirá os gañadores (dous por cada concurso de maquetas/festival), que poderán formar parte do cartel do festival no que resulten seleccionados, ademais de ter a oportunidade de gravar un EP en Estudos Mans.

Sonidosmans.com é unha plataforma dirixida a grupos e artistas noveis e enmárcase dentro das accións do eixo de emprendemento cultural de Fundación Paideia, que ten como finalidade a promoción da creatividade artística e a posta en valor do talento de mozos emprendedores do sector musical.