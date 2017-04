Canto lle custa aos galegos os servizos relixiosos en hospitais públicos?

650.000 euros. Iso é o que lle custa anualmente aos galegos os servizos relixiosos nos hospitais públicos. Uns servizos que realizan 52 sacerdotes, 41 deles a tempo completo, e cuxo salario parte dos orzamentos da Xunta.

Sacerdotes que ofician nos hospitais galegos | Fonte: mondonedoferrol.org

Por iso, o PSdeG presentou este martes unha iniciativa parlamentaria do PSdeG na que se demandaba que a Xunta deixe de financiar estes servizos relixiosos. A proposta foi apoiada polo resto da oposición, pero rexeitada polo PPdeG, polo que os galegos seguirán pagando por estes servizos.

Na súa argumentación, o socialista Julio Torrado denunciou os recortes en sanidade fronte a estas partidas destinadas financiar sacerdotes, xa que con ese diñeiro, dixo, poderíanse contratar a "15 médicos de urxencia". “Hai que contratar máis médicos e non máis sacerdotes, pois a relixión corresponde ao ámbito do privado e non do público", suliñou.

Ademais, avisou de que a relación entre a administración pública e igrexa "é xa extremadamente facilitadora como para seguir alimentándoa neste sentido". Pola súa banda, Eva Solla (En Marea) criticou que no recorte de "1.800 prazas" de persoal da sanidade galega co PPdeG na Xunta "ningunha foi de capeláns católicos". Sobre este extremo, Montse Prado (BNG) censurou que se financie con diñeiro público "unha crenza relixiosa".

“Debates superados” para o PpdeG

En contraposición, Marta Rodríguez-Vispo (PP) sostivo que estes "son debates superados", pois é un servizo que "non expón ningún tipo de problemas á cidadanía". Por iso, defendeu a negativa dos populares a esta iniciativa, xa que "se a poboación demanda este servizo" relixioso non cre que haxa "problema" en ofrecelo.

Ademais, lembrou que "a Constitución non di que o Estado deba ser laico", senón "aconfesional", con "cooperación con todas as relixións".