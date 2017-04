O PNV, un dos grandes partidos nacionalistas do Estado, esqueceuse das reclamacións nacionalistas de Galicia. Durante a presentación dos actos do Aberri Eguna --nos que ten participado o BNG-, esta formación instou ao Estado español a recoñecer as "nacións vasca e catalá", pero non a "nación galega".



"O Estado español debe asumir a existencia no seu actual seo de Catalunya e de Euskadi como nacións e recoñecelas como tal, se non quere manter un conflito político permanente", sinalou o PNV, partido que tivo grandes relacións co BNG que ten asistido, precisamente, a numersoso Aberri Eguna.



Para iso o PNV, expón "habilitar procesos democráticos de legitimación de suxeitos políticos e xurídicos, como Catalunya e Euskadi, que partan do recoñecemento da soberanía de cada nación, do respecto a tratarse en pé de igualdade e a fomentar a colaboración e coordinación baseadas na equidade, a solidariedade e a liberdade de cada un".



"Actualizar o autogoberno"



Este domingo ten lugar a celebración do Aberri Eguna, na Praza Nova de Bilbao, baixo a lema 'Lehen, orain eta beti, Aberriz!' ('Antes, agora e sempre, Patria!'). Entre os obxectivos de lexislatura vasca están "actualizar o autogoberno" sobre o eixo dos dereitos dos vascos como pobo, e fixar o status da súa relación coas institucións do Estado.



Para esta formación, a celebración do Aberri Eguna é compartida por quen pertencen a "unha nación entroncada a ambos os dous lados dos Pireneos", que reivindican "o dereito a decidir libre e democraticamente o seu futuro en igualdade de condicións co resto dos pobos e nacións do mundo". E lembrou que "a Euskadi de 2017 segue estando dacabalo de dous Estados -Francia e España- e reagrupada en tres realidades político-administrativas", en referencia á Comunidade Autónoma Vasca, Navarra e o país vasco francés.



O acto político do Aberri Eguna do domingo comezará ás 11.30 horas e contará coas intervencións do lehendakari, Iñigo Urkullu, e do presidente do EBB, Andoni Ortuzar, tras o cal organizouse unha comida para unhas 1.100 persoas no Arenal.

Un acto da antiga CiU, PNV e BNG nos mellores tempos do Galeusca