Sanción de 5,3 millóns de euros para os responsables da frota pirata con raíces en Galicia

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente resolveu o expediente sancionador iniciado por mor da 'Operación Sparrow 2' cunha sanción económica superior ao cinco millóns de euros. En concreto, a resolución sancionadora declarou responsables ás persoas xurídicas españolas participantes da armazón (Capensis Trade, World Ocean Fishing, Insuabela, Baymarten Inversions, Global Sexa Trading e Lastiff), así como a seis persoas físicas vinculadas a estas, responsables de varias infraccións por manter relacións de diversa natureza con estes buques, prohibidas tanto pola normativa nacional como pola comunitaria e a internacional.

Barco relacionado coa pesca ilegal | Fonte: Interpol.

Estas sancións alcanzan un total de 5.270.002 euros, ás que se unen as sancións de inhabilitación para o exercicio de actividades pesqueiras que van entre os 5 e os 14 anos, e a prohibición de obter subvencións e axudas públicas que van entre os 5 e os 12 anos. Ademais, sanciónase tamén a unha das persoas físicas implicadas por obstrución aos labores de inspección e destrución de documentos, cunha multa de 60.000 euros.

A 'Operación Sparrow 2' permitiu, previa autorización xudicial, a inspección das sedes de varias empresas nas provincias da Coruña e Pontevedra, os días 28, 29 e 30 de xullo de 2015. Durante as devanditas actuacións, desenvolvidas polos servizos de inspección do Ministerio, obtívose abundante documentación de cuxo análise se deduciu a existencia dunha armazón empresarial presuntamente dirixida a ocultar ás autoridades españolas a propiedade, xestión e explotación dos buques 'Viking' e 'Seabull 22'.

Ambos os buques foran identificados por diversos organismos internacionais, como as Comisións para a Conservación dos Recursos Vivos Mariños Antárticos ou no Atlántico Suroriental como buques implicados en pesca INDNR. Por este motivo, no ano 2010 ambos os buques foron incluídos na lista comunitaria de buques de pesca INDNR.

Co obxecto de obstaculizar a persecución das súas actividades, ademais de utilizar empresas interpostas de distintas nacionalidades, os responsables cambiaban habitualmente o nome dos buques. Así, o buque 'Vinking' tamén utilizou os nomes 'Octopus I', 'Berber Snake', 'Pion', 'The Bird', 'Chu Lim', 'Yin Peng', 'Thor 33', 'Ulyses', 'Gale', 'South Boy' ou 'Pisces', mentres que ao 'Seabul 22' tamén se lle coñece como 'Itziar II', 'Carmela', 'Gold Dragon', 'Golden Sun', 'Notre Dame', 'Mare' ou 'Mare Serenitatis'.

Na actualidade, ambos os buques atópanse inoperativos grazas á colaboración internacional. En concreto, o buque 'Viking' foi afundido polas autoridades indonesias fronte ás súas costas, mentres que o buque 'Seabull 22' foi despezado en Cabo Verde.

LOITA CONTRA A PESCA ILEGAL.

O Ministerio de Agricultura destacou que esta resolución pon de manifesto, unha vez máis, a firme vontade de España de loitar contra a pesca ilegal, mediante o control dos buques de bandeira española, as súas augas, os seus portos e as importacións de produtos da pesca procedentes de terceiros países.

Tamén, segundo o departamento, mediante o exercicio da súa responsabilidade sobre todos os seus nacionais, xa se trate de persoas físicas ou xurídicas, evitando calquera tipo de participación ou de apoio á Pesca INDNR por parte destes, utilizando para iso todos os instrumentos que a lexislación española, comunitaria e internacional pon á súa disposición.

Continúase así a senda marcada coa 'Operación Sparrow', que desembocou nun expediente sancionador polo que o Ministerio impuxo sancións por un valor superior a 17 millóns de euros, así como inhabilitacións para o exercicio de actividades pesqueiras de entre 5 e os 23 anos.

Tamén se impuxo a prohibición de obter subvencións e axudas públicas durante períodos que van entre os 5 e os 26 anos, pola vinculación de persoas físicas e xurídicas españolas cos buques 'Kunlun', 'Yongding', 'Songhua' e 'Tiantai'.