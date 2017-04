A V Feira de Antigüidades 'Cuencantik' reunirá 26 expositores, algúns de Galicia, no recinto feiral da Hípica

O recinto feiral da Hípica albergará desde este venres, 21 de abril, e ata o domingo día 23, a Feira de Antigüidades 'Cuencantik', que este ano cumpre a súa sexta edición e que reunirá un total de 26 expositores no recinto feiral da Hípica de varias comunidades, entre elas Galicia.

A Feira abrirá as súas portas este venres, 21 de abril, entre as 17.00 e as 21.00 horas; mentres que o sábado e o domingo, o horario será de 11.00 a 14.30 horas e de 16.30 a 21.00 horas.

Do mesmo xeito que en edicións anteriores, a entrada á feira custará dous euros e permitirá acceder ao recinto cantas veces quéirase durante o tres días, deixando claro que é gratis para os mozos de ata 18 anos de idade.

Os 26 expositores que acoden este ano chegan de distintos puntos do país, como Madrid, Salamanca, Valencia, Galicia, Toledo, Asturias, Ávila, Huelva, Cataluña, Andalucía ou A Rioxa, así como de Francia e de Cuenca.

Por parte da organización espérase, polo menos, "repetir ou mesmo superar o nivel de visitas do ano pasado cando se contabilizaron un total de 2.500", xa que nesta feira non só pódese adquirir antigüidades, senón que tamén se poden vender póndose en contacto con algúns dos expositores.