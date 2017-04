O secretario de Organización de Podemos Galicia, Juan Merlo, asegurou que o diálogo interno é "afable e amigable" no seo da organización morada tras "tender pontes" co sector crítico.

Así se pronunciou Juan Merlo ao ser preguntado este sábado polos labores da Comisión de Consensos que o Consello Cidadán Autonómico decidiu pór en marcha hai un mes. No acto, tamén estivo presente a secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, e a responsable de Economía da formación, Marlene Pérez.

Mentres que Carmen Santos asegurou que a visita a Galicia do membro da dirección estatal Pablo Fernández serviu para aclarar diferenzas co sector crítico, Juan Merlo valorou que con esta comisión de consensos establecésense" as pautas" para "un diálogo en ton afable" e "amigable".

"As persoas que integramos esta comisión, tanto as propostas por unha banda como pola outra, temos outras prioridades. Nunca imos permitir que o debate interno se sobrepoña ao traballo externo. Iso xa pasou en Vistalegre II e agora é o momento de traballar cara ás políticas da xente", indicou.

'PRIMAVERA DA CULTURA ENERXÉTICA'

Por outra banda, Podemos Galicia finaliza este sábado, día 22 de abril, en Santiago de Compostela a súa campaña 'Primavera da Cultura Enerxética', que percorreu durante un mes Galicia para concienciar sobre a necesidade dunha transición enerxética cara a un modelo máis democrático e sustentable.

Ademais, a formación avanzou que o vindeiro sábado, día 29 de abril, celebrará en Galicia unha xornada lúdica baixo o nome de 'Xeración Morada', na que participarán distintos líderes estatais.