A Xunta destaca a “boa saúde” do galego, aínda que con “achaques”

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, destacou a "boa saúde" da lingua galega, a pesar de que recoñeceu que padece "algúns achaques" en determinados ámbitos. Con todo, considera que a porcentaxe de coñecemento e de competencia da nosa lingua por parte da poboación galega e, en concreto, por parte dos mozos, é "dos máis elevados" de España e de Europa.

Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística

Preguntado, nunha entrevista en RNE polo informe do Consello da Cultura en relación á perda de falantes novos, fixo fincapé en que a mocidade galega atópase "segura e capacitada" para falar galego.

Neste sentido, precisou que, mentres o ensino é o que nos brinda a competencia para falar en galego, é a sociedade a que nos dá o uso. "Querer xustificar o emprego da lingua co sistema educativo non é correcto do todo, pois nos dá competencia: o uso dánolo a sociedade", argumentou.

A continuación, apostou por "estimular" o uso do galego no sector socioeconómico. Trátase, explicou, de que as multinacionais e as grandes empresas do lecer e da cultura utilicen o galego, pois son espazos, sinalou, nos que a xente está "máis receptiva aos sinais externos".

Así mesmo, considera que a transmisión familiar da lingua é moi importante: "Ese é o momento crucial, é o momento de incidir en cal vai ser a lingua do neno".

Por iso, subliñou a necesidade de dirixirse ás familias cando se deseñan determinadas actividades. "É unha materia pendente que ten a sociolingüística", admitiu.

Preguntado por se Galicia debería aprender doutras comunidades, como Euskadi e Cataluña, fixo fincapé en que Galicia ten "o maior número de falantes de lingua cooficial e a máis elevada competencia".

A continuación, precisou que "nin cataláns nin vascos" contan o número de catalán ou vascofalantes como se fai en Galicia. De feito, explicou que se unha persoa non é monolingüe en galego, entón non se considera galegofalante. En cambio, en Cataluña e no País Vasco, asegurou, basta con ser competente e coñecer ambas as linguas para ser considerado catalán e vascofalante.

Acto seguido, apostou por "buscar espazos de consenso" no ámbito político, xusto antes de remarcar que "a sociedade non percibe ningún tipo de conflito lingüístico".