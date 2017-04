Os acusados de tentar roubar cocaína a dous traficantes negan os feitos e ven ilegais as escoitas

Os acusados de formar parte dun grupo organizado dedicado á venda de drogas e de tentar roubar medio quilo de cocaína a outros dous traficantes, negaron os feitos e cuestionaron a legalidade das escoitas telefónicas que acabaron coas súas detencións.

Acusados de tentar roubar cocaína, no xuízo | Fonte: Europa Press

Así o manifestaron no xuízo que se iniciou este luns na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra (sede de Vigo), no que se procesa a Mariño G.J. (membro do 'clan dos Morones'), ao garda civil Enrique P.M.; a Marcos G.B.; a Alfredo I.G.; a Alfonso P.C.; a Modesto D.A.; e a Benito O.O.

Segundo sostén a Fiscalía, o cinco primeiros forman parte dun grupo organizado, liderado por Mariño, que se dedicaba ao tráfico de drogas. Así, sinala que este grupo concertou un encontro con Modesto e Benito para a adquisición e transporte de medio quilo de cocaína; e que prepararon un control ficticio da Garda Civil, con axuda do garda Enrique P.M., amigo de Mariño, e coa finalidade de apropiarse da droga sen pagala.

Con todo, na súa declaración, Mariño G.J., negou dedicarse ao tráfico de drogas, e sinalou que o seu sustento económico é a súa actividade nos mercadillos ambulantes, e a compravenda ocasional de vehículos. Así mesmo, asegurou que a arma localizada no seu domicilio pertence a un amigo, que é tamén propietario da vivenda e que garda cousas da súa propiedade nunha as habitacións rexistradas pola Policía.

Este acusado, quen recoñeceu que ten problemas de adicción ás drogas, tamén precisou que non recoñece como súa a voz gravada en escóitalas telefónicas realizadas no marco desta investigación.

'CHIVATAZO'

Por outra banda, o garda civil procesado recoñeceu a súa amizade con Mariño G.J., e indicou que a súa participación nos feitos investigados ten a súa orixe nun 'chivatazo' do propio Mariño.

Segundo relatou ante o tribunal, o mozo 'morón' informoulle sobre un suposto transporte de droga e el dispúxose a realizar un control policial para confirmalo, pero non advertiu aos seus superiores xerárquicos porque non deu total credibilidade ao 'chivatazo', xa que "Mariño é boa persoa pero é un pouco fantasma".

En todo caso, Enrique P.M. negou en todo momento formar parte dun grupo dedicado ao tráfico de drogas, e xustificou as conversacións telefónicas co suposto xefe do grupo (nas que falaban de como sería o transporte da droga, a ruta, as características de coche, e outros detalles) porque tiña que "seguirlle a corrente".

"Non teño nada que ocultar. Non fixen nada que non tivese que facer", insistiu o axente, quen asegurou que, o día en que foi detido, na gasolineira onde deu o alto ao coche dos traficantes, xa se decatou da presenza da Policía Nacional. "Se tivese algo que ocultar marchoume", abundou.

OUTROS ACUSADOS

Con respecto ao resto de acusados, Alfredo I.G., limitouse a sinalar que a súa relación con Mariño é servirlle de condutor e negou coñecer nada relativo ao tráfico de drogas. Do mesmo xeito, Alfonso P.C. indicou que a súa participación nos feitos limitouse a levar a outro acusado, Marcos G.B., a Poio (onde supostamente quedara con Modesto e Benito para adquirir a droga), e logo volveuse á súa casa.

Na mesma liña, Benito O.O. relatou ante o tribunal que o día de autos recolleu ao seu amigo Modesto e a Marcos en Poio, e levounos, seguindo as súas indicacións, cara a Mos. Segundo explicou, Modesto levaba unha bolsa, pero insistiu en que descoñecía o seu contido. "Eu non sabía que había droga. Enganoume, arruinoume a vida", lamentou.

Finalmente, tanto Modesto D.A., como Marcos G.B., evitaron dar explicacións da súa suposta participación nos feitos. Simplemente, e a preguntas do seu defensa, recoñeceron ser consumidores habituais de estupefacientes, e afirmaron que, no momento dos feitos, estaban baixo os efectos das drogas.

INCIDENTE DE NULIDADE

Por outra banda, as defensas dos acusados reclamaron a nulidade das actuacións, por considerar que as intervencións telefónicas practicadas durante a investigación foron irregulares.

Así, o letrado de Mariño G.J. subliñou que as 'picadas' telefónicas baseáronse en informes policiais relacionados coa investigación a outras persoas (que si teñen vínculos familiares cos 'Morones'). A ese respecto, apuntou que a Udyco refírese ao tráfico de drogas, ao uso de negocios de compravenda de ouro como "tapadeiras", á ostentación de riquezas sen base a ingresos xustificables, ou á extorsión e ameazas a vendedores nos mercadillos, "todo meras especulacións".

Ademais, denunciou tamén unha suposta vulneración das normas de repartición de competencia e acusou á Policía de dirixir a súa actuación "claramente" para que a investigación fose comandada pola titular do xulgado de instrución número 3 de Vigo, Marisol López, unha maxistrada que "nunca foi imparcial nin obxectiva".

Por todos estes feitos, este avogado reclamou a nulidade das actuacións, xa que "toda a causa está viciada", e o resto de defensores adheríronse á súa petición. Unha petición á que se opuxo a Fiscalía, que avalou a actuación tanto da Policía como da xuíza instrutora.

PETICIÓN DE CONDENA

O Fiscal acusa a Mariño J.G. de ser cooperador necesario nun delito contra a saúde pública cometido por un funcionario, ademais de autor dun delito de integración en grupo criminal e outro de tenencia ilícita de armas. Para el pide penas que suman 12 anos de cárcere, e unha multa de 170.000 euros.

Para Marcos G.B., Alfredo I.G, e Alfonso.P.C., o ministerio público reclama 9 anos e medio de prisión (para cada un), e tres multas de 160.000 euros; mentres que solicita a mesma condena para o garda civil Enrique P.M., como autor dun delito contra a saúde pública cometido por un funcionario e como integrante dun grupo criminal.

Por outra banda, pide que Benito O.O. sexa condenado a catro anos e medio de cárcere por tráfico de drogas e ao pago dunha multa de 160.000 euros. Do mesmo delito acusa a Modesto D.A., para o que pide unha pena maior, de 6 anos, por aplicarlle o agravante de reincidencia.

As defensas reclaman, por contra, a libre absolución dos procesados e, no caso de varios deles, piden que se teña en conta a atenuante de adicción ás drogas se hai condena.