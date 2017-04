UXT denuncia que unha funcionaria da Fiscalía de Santiago leva 10 días sen poder traballar por falta dun computador

UXT denunciou hai unha semana que a funcionaria de reforzo nomeada para a Fiscalía de área de Santiago pola Consellería de Presidencia non dispuña dos medios necesarios para realizar o seu traballo: "nin computador, nin mesa, nin cadeira onde sentar", segundo o sindicato.

"Lonxe de solucionar a situación, o disparate ha ido en aumento", advirte este luns nun comunicado de prensa no que sinala que, "xusto ao día seguinte da denuncia de UXT, a Dirección Xeral de Xustiza enviou á Fiscalía de Santiago unha mesa e unha cadeira".

"As cales a día de hoxe seguen embaladas porque non hai sitio onde colocalas", critica a central, que engade que "non se enviou computador algún".

Así, indica que a funcionaria de reforzo "vese obrigada a estar de 'okupa' no despacho dun fiscal que se atopa de baixa porque non ten onde situarse para traballar".