Paradores destinará 14 millóns a mellorar a súa oferta coas aperturas xa previstas

A cadea hoteleira pública Paradores destinará 14 millóns de euros en 2017 a mellorar a súa oferta e destinos na rede, entre os programas de infraestruturas novas para acometer os establecementos xa en construción, e o mantemento dos existentes, segundo anunciou hoxe a secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían.

Imgen de Paradores | Fonte: Europa Press

"Hai dous programas, infraestruturas novas e mantemento, e investiranse 14 millóns de euros (cifra plurianual). Non se vai a iniciar ningunha construción dun novo parador este ano, chámaselle infraestrutura nova pero non é así", explicou na súa comparecencia ante a Comisión de Orzamentos do Congreso.

A responsable de Turismo avanzou que "algúns concellos cederon terreos" a Turespaña para que se constrúan novos Paradores de Turismo, pero que de momento non se ampliará a rede con novos establecementos. "Non imos construír un en cada esquina", espetou, para indicar que requiren "un gran esforzo investidor".

Actualmente, a previsión é abrir un parador a comezos de verán en Lleida no Convento do Roser e outro no Real Mosteiro de Santa María de Veruela, unha abadía cisterciense do século XII, situada nas proximidades de Beira de Moncayo, en Aragón.

Tamén está previsto que as obras do parador de Eivissa retómense pronto, para que o non hai unha asignación orzamentaria específica, pois debe analizarse a viabilidade económica do proxecto, aínda que o Goberno ten interese en ter un parador na illa.

Paradores aumentou o seu resultado bruto de explotación (Ebitda) un 43,6% durante 2016, co que superaría os 40 millóns de euros, segundo as cifras provisionais ofrecidas pola cadea, que pechou en marzo o seu exercicio. De face a este ano a cadea hoteleira pública prevé unhas ganancias de 11,8 millóns, segundo recolle o proxecto do PGE.