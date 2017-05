A Cova Eirós, camiño de ser declarada Ben de Interese Cultural

A Consellería de Cultura publicou este martes no Diario Oficial de Galicia (DOG) a resolución pola que se incoa o procedemento para declarar Ben de Interese Cultural, coa categoría de monumento, á Cova Eirós, situada na parroquia de San Cristovo de Cancelo, no termo municipal de Triacastela (Lugo).

Imaxe, tratada para destacar os elementos artísticos atopados na Cova Eirós de Triacastela (Lugo)

As campañas arqueolóxicas realizadas co apoio da Xunta nesta cavidade cárstica durante 1993 e no período 2008-2016 descubriron restos de osos das cavernas e ocupacións paleolíticas que abarcaban desde o Paleolítico medio ata os momentos finais do Paleolítico superior e indicios de presenza dunha serie de motivos e gravados nas paredes da Gran Sala e nunha das galerías do interior da cavidade.

Destes achados dedúcese o "excepcional valor científico e patrimonial da Cova Eirós", ao "aglutinar un xacemento paleontolóxico de grande interese no fondo da cova cun xacemento arqueolóxico cunha dilatada secuencia de ocupación". A todo isto engádese a localización da arte rupestre prehistórica, a primeira deste tipo coñecida en Galicia.

Aínda que se producen achados arqueolóxicos e paleontolóxicos ao longo de toda a cova, a principal concentración dos primeiros dáse na súa boca, onde se constatan ocupacións do paleolítico medio e superior, prehistoria recente e medieval. A principal concentración de osos das cavernas prodúcese ao fondo da galería este, no lugar onde se formou o lago artificial.

En canto á arte rupestre que se documenta na cova, ata agora están identificados un total de 13 paneis con 93 motivos que se concentran na gran sala e na galería leste.