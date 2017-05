En Marea súmase a BNG para pedir analizar os contratos da Xunta con Villar Mir e PSOE e PP piden que haxa indicios

O BNG volveu a insistir este martes na conveniencia de que unha comisión parlamentaria investigue os contratos e concesións da Xunta ao grupo de empresas Villar Mir, cuxo propietario está imputado na operación Lezo, e iniciou "contactos" con En Marea para pedir a apertura deste órgano. Pola súa banda, o PSdeG condicionou o seu apoio á existencia de "indicios" e o PP deixou claro que non admitirá "ventiladores preventivos".

Na súa rolda de prensa posterior á xunta de portavoces, a representante do Bloque, Ana Pontón, puxo o foco na posible "venda ilegal" das centrais do río Xallas a Ferroatlántica, un asunto que tamén tratará de introducir na pregunta ao presidente do próximo pleno. Ao fío diso, amentou as "cuantiosas concesións públicas" das empresas de Villar Mir coa administración autonómica e advertiu que algo "cheira mal".

É por iso que, como revelou o portavoz de En Marea, Luís Villares, na súa posterior comparecencia ante os medios, os nacionalistas (que non teñen o número mínimo de deputados para propor a comisión de investigación) iniciaron conversacións co seu grupo. Este órgano, dixo, ten "unhas facultades limitadas", pero podería servir para motivar "cambios" nos comportamentos da administración a partir de agora.

E é que, desde a óptica do maxistrado en excedencia, existe "unha conexión evidente" entre "o financiamento ilegal do PP" por parte de certas empresas con "os favores a devolver" en calquera punto da xeografía española. É por iso que secundou "estudar con lupa" eses contratos, á vista, por exemplo, da posición "ambigua" da Xunta no relativo á venda ilegal das mencionadas centrais hidroeléctricas. "Hai algo raro", apreciou.

"POLÍTICA-ESPECTÁCULO" DO BNG

En cambio, o portavoz do PSdeG no Pazo do Hórreo reflexionou sobre que "hai que ser duros e belixerantes" cos casos de corrupción, pero tamén "moi precisos" para evitar que a acción parlamentaria da oposición "se devalúe". Neste punto, recoñeceu a súa estrañeza pola nova "querenza do BNG pola política-espectáculo", que parece "aprendida" --dixo-- doutras formacións.

Ademais, cargou contra "o avance do populismo" nos procedementos parlamentarios, pois o "sensato" antes de propor ante a prensa unha comisión de investigación sería facer "un traballo previo" que xustificase a apertura deste órgano. "Se existen datos ou indicios, nós seremos os primeiros a favor de investigar", sostivo, para rebater con iso a Pontón que o PSOE teña "unha especie de síndrome de Estocolmo co PP".

Nunha liña similar, desde filas populares, Pedro Puy pediu saber "exactamente que queren investigar", posto que o seu grupo non se prestará "a este xogo de salpicar con todo a todo o mundo se non hai unha sospeita de que haxa algunha irregularidade". "Non imos xogar a esa especie de política do ventilador preventivo no que parece que están algúns grupos desta Cámara interesados", resolveu.

INFLUENCIA DA CORRUPCIÓN NO PP

Estendeuse máis o portavoz do PPdeG no Parlamento á hora de avaliar o posible custo electoral en Galicia dos distintos casos de corrupción que están a saír á luz e que revelan, a xuízo de Leiceaga, que a corrupción é algo "sistemático" nas filas populares.

"É evidente que o PP está a afrontar unha situación difícil", concedeu Puy Fraga, en referencia a eses "asuntos do pasado" que "afectan a persoas relevantes". Con todo, deu por feito que a cidadanía "sabe distinguir" onde ocorren os casos e quen os comete, mesmo dentro do mesmo partido na mesma comunidade, como ocorre en Madrid.

"En Galicia eu confío en que tamén a xente manteña clara esa diferenciación entre o que fixeron algúns noutras comunidades e o que significa a estabilidade do goberno de Galicia", remachou.

No entanto, o portavoz dos socialistas na Cámara galega sinalou "un desgaste" do PP, motivado, entre outras cousas, pola aparición dun bo número de casos de corrupción. "Seguramente ten máis efecto onde está o centro da trama, pero tamén afecta o crédito do PP en toda España", razoou.

Pola súa banda, deixou claro que seguirá "vixiante" con calquera caso que apareza en Galicia, como o relativo aos cursos de formación da Xunta, e con propostas para mellorar a contratación pública.