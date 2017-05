O Breo, en semifinais

Ficha técnica

Cafés Candelas Breogán 73: Josep Franch (5), Rafa Huertas (9), Thomas Bropleh (23), Pep Ortega (2), Matt Stainbrook (2) –cinco inicial- Iván Cruz (8), Lobito Fernández (7), Salva Arco (2), Gilling (13) e Sergi Quintela (2).

Palma Air Europa 71: Mikel Uriz (22), Carles Biviá (19), Zengotitabengoa (3), Roger Fornás (12), Serrano (9) –cinco inicial- Grabauskas (3), Javier Medori (3) e Vicens (0).

Parciais: 19-16, 18-17 (37-33), 17-21 (54-54), 19-17 (73-71).

Árbitros: Germán Morales Ruiz e Esperanza Mendoza Holgado. Sen eliminados.

Incidencias: quinto partido dos cuartos de final do play-off de ascenso á ACB no Pazo Provincial dos Deportes ante máis de 4.000 espectadores.



Con moito sufrimento, por tan só unha canastra no quinto partido e sen anotar nos tres útimos minutos, pero o Breo xa está en semifinais tras vencer 73-71 a Palma. Thomas Bropleh, o mellor dos lucenses con 23 puntos e 5/9 dende 6,75, anotou unha tripla a 2.51 do final e os lucenses puxéronse 73-67. Non volveron anotar, con Bropleh de xeito sorprendente no banco. Os baleares achegáronse a 73-71, pero Rafa Huertas taponou unha entrada a canastra de Carles Biviá e Palma errou os dous últimos ataques. O Breo respirou aliviado tras tanta tensión, tras remontar o 1-2 de Palma con dúas vitorias consecutivas, unha en Palma e outra no Pazo. Burgos, moito máis descansado tras gañar 3-0 a súa eliminatoria contra Melilla, será o rival en semifinais, con vantaxe de campo para os lucenses. Venres e domingo arrinca no Pazo.

Rafa Huertas, autor de tres triplas, tira a canastra. | Fonte: @CBBreogan