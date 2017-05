Berizzo marcha do Celta

A decisión xa estaba tomada hai días, pero o Toto Berizzo fíxoa oficial este sábado, véspera do último partido de Liga fronte á Real Sociedade en Balaídos. Remata deste xeito unha etapa de tres anos, unha das mellores do club celeste, no que o equipo chegou a dúas semifinais da Copa e, por primeira vez na súa historia, ás semifinais da Europa League, onde caeu co Manchester United..



O futuro de Eduardo Berizzo podería estar no Sevilla, mentres que Juan Carlos Unzué, segundo de Luis Enrique no FC Barcelona, sería o mellor colocado para facerse cargo do banco celeste a vindeira campaña.

Berizzo, que foi expulsado, volveu reservar os titulares para o decisivo partido en Manchester. | Fonte: lfp.es

“Se vexo que son valorado, encatariame seguir aquí”, dixo hai unha semana Berizzo. O consello de administración presidido por Carlos Mouriño non atendeu ás peticións do técnico arxentino, tanto en cuestións económicas coma, sobre todo, nas deportivas, racháronse as conversas entre as dúas partes para a súa renovación e Eduardo Berizzo anunciou este sábado a súa marcha do Celta.

Ao mesmo tempo que o Toto Berizzo anunciaba en rolda de prensa a súa decisión, o club celeste confirmaba a nova no seu twitter: "Berizzo no seguirá en el RC Celta. Eterna gratitud por su entrega, implicación y pasión. #GrazasToto!"