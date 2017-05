Por que os galegos pagamos máis polos carburantes?

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, reuniuse hoxe co presidente da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), José María Marín Quemada. Tras a xuntanza, a Xunta presume de boa sintonía, pero o certo é que non hai ningún compromiso concreto para abordar o sobreprezo que pagan os galegos cos carburantes.

Galicia é unha das autonomías máis caras neste aspecto. Iso malia contar cunha refinería no país, a de Repsol, na Coruña. Por exemplo, o gasóleo antes de impostos en Galicia é un 5,4% máis caro que en Cataluña, pese a teren os cataláns a mesma tributación que a Autonomía galega.

En 2014, a Xunta envioulle un informe ao organismo regulador, elaborado polo Consello Galego de Competencia. “A CNMV apoia o informe da Xunta sobre o prezo do combustible”, presumira daquela o Goberno. Nese documento constátase que os problemas de competencia que hai a nivel estatal agudízanse no país. Con todo, tres anos despois o problema segue a ser o mesmo e a CNMV non tomou ningunha medida ao respecto.

Hoxe, José María Marín, admitiu que estamos ante “ un problema nacional pero especialmente agudo en Galicia”. De medidas concretas, polo de agora, cero.

O máis que sae da reunión deste martes é un compromiso de “estreitar lazos” e a promesa de “tomar decisións” con “urxencias. Marín asegura que tras esta reunión haberá “un antes e un despois”.

Prezo medio con impostos da gasolina por autonomías | Fonte: Ministero de Energía

Segundo datos de 2014, o prezo medio en Galicia excluíndo a tributación é 2,4 céntimos maior que a media, pese a que a Comunidade conta cunha das oito refinerías que hai en España. Daquela, isto significaba que un consumidor catalán que enchera un depósito de 50 litros catro veces ao mes pagaba nun ano 120 euros menos que un consumidor galego. En Cataluña o custe en 2014 do gasóleo era un 5% menor, agora é un 5,4% inferior.

A situación continúa igual tres anos despois. De acordo as cifras do Ministerio de Industria para marzo deste ano, contando os impostos, unicamente Baleares é mais cara que Galicia en gasóleo. En gasolina, só son máis caras esa comunidade insular e Asturas.

Ante este lastre, a Xunta tomou algunhas medidas estes anos, pero resultaron ineficaces visto o visto. O Goberno simplificou os trámites para abrir estacións de servizo. Con todo, o país segue a ser un dos que menos establecementos ‘low cost’ ten.

Feijóo non lle tirou das orellas a Marín Quemada, cando menos non publicamente, pola súa pasividade destes anos. Polo contrario, agradeceu o seu compromiso para “estudar mecanismos”.