A CRTVG afronta o cambio máis importante do seu organigrama desde o bipartito

A CRTVG acaba de cambiar todo o seu staff directivo, uns cambios que son os máis importantes desde o bipartito, tanto en organigrama como en persoal nomeado e cesado. Así, o ente público acaba de reestruturarse en cinco grandes e novas áreas, “máis transversais e horizontais”, pero non modifica o número de directores, que seguen sendo 12, baixo a dependencia do director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo.

Unidade móbil da TVG na Praza do Obradoiro | Fonte: crtvg.es

Foi este martes cando o director xeral da CRTVG informou ao Consello de Administración desta nova estrutura e dos nomeamentos, que entrarán en vigor o vindeiro 1 de xuño. Sánchez Izquierdo enmarcou a remodelación “na necesidade de responder ao profundo cambio de modelo dos medios galegos, inmersos nun proceso transformador que vai garantir o futuro da CRTVG e a sostibilidade dun servizo público de calidade para á sociedade galega, un servizo adaptado á nova era dos medios multiplataforma”.

A nova CRTVG pasa a estar organizada en cinco grandes áreas. Estas son a área de Xestión Corporativa, a área de Información e Documentación, área de Contidos, a área de Soporte Tecnolóxico e Medios e a área de Innovación e Negocio. Xunto ao nomeamento dunha Adxunta ao director xeral créase a Oficina do/a Director/a Xeral, na que pasa a integrarse o departamento de Proxección Social.

Áreas

A nova Área de Xestión Corporativa integra unha nova directora de Recursos Humanos, Susana Fernández Veiguela, licenciada en Dereito e avogada laboralista. A área, que segue dirixida por Miguel Rodríguez Barrio, abrangue Asesoría Xurídica, o departamento Económico e Contabilidade, e Recursos Humanos.

Alfonso Sánchez Izquierdo, director xeral da CRTVG | Fonte: cineytele.com

A Área de Información e Documentación será dirixida por Concepción Pombo Romero, xornalista e actual redactora xefa de Informativos. Pilar Bermúdez, ata o de agora directora de Informativos, pasa a ser Directora Operativa, con responsabilidades directas na Radio Galega. Esta área será un dos nodos centrais da organización en canto á elaboración, xestión, arquivo e difusión dos contidos informativos, tanto da TVG como da Radio Galega.

A Área de Contidos estará dirixida por Fernando R. Ojea, quen foi director de Proxección Social os últimos oito anos. Esta área integra o antigo departamento de Programación e terá responsabilidades en relación a todos os contidos non informativos da Corporación. Rosa María Sierra, ata agora subdirectora da Radio Galega, será a subdirectora de Programación e Emisións.

Pola súa banda, a Área de Soporte Tecnolóxico e Medios será xestionada por Sara González Otero, licenciada en Física e Enxeñeira Superior en Electrónica, de traxectoria profesional internacional no ámbito da enxeñería. Responsabilizarase do funcionamento das infraestruturas e sistemas técnicos e tecnolóxicos, así como dos recursos e procesos técnicos de produción e realización. A subdirección de Medios será exercida por Carlos Carballo, ex director de Voz TV.

No tocante, a Área de Innovación e Negocio será dirixida por José Pereira Fariña, ata agora Vicerrector de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. A nova área integrará o servizo de Xestión Comercial e de Marketing e outro, de nova creación, o servizo de Entorno Dixital.

Finalmente, noméanse como Adxunta ao director xeral a Rosa Vilas Núñez, ata agora directora xerente da RTVG, e como director de Proxección Social ao xornalista Xaime Arias Rodríguez, que vén desempeñando o seu traballo para varios medios desde Nova York.

Cese de históricos cargos

Esta nova estrutura supón o cese de destacados dirixentes do ente público que traballaran nel desde a época de Manuel Fraga, entre eles, a directora da Radio Galega, Rosa María Martínez; o director de Produción, Javier Valderrama, o director do Departamento de Programación e Emisión, Fernando Rodríguez Madriñán; o xefe de Servizo de Formación e Selección, Paulino Novo ou os redactores xefes do Departamento de informativos, Xosé Manuel Díaz Maseda ou Fernando González Macías.

Uns cambios aos que se referiu Sánchez Izquierdo que salientou o traballo desenvolvido polo equipo directivo saínte “que ata o día de hoxe liderou a organización nestes últimos nove anos”. “Agradezo a súa implicación, valía profesional e absoluto compromiso”, dixo.

Golpe de man

Os cambios na dirección do ente público colleron por sorpresa a case todo, mesmo, a cargos cesados. “Algúns souberon desta situación esta mesma mañá”, apuntaron a GC fontes da CRTVG, “e, desde logo, a cara dalgúns deles era un poema”.

Segundo estas fontes, Sánchez Izquierdo afianza o seu poder e control no ente público e “dá un golpe de man” contra os cargos que “aínda resistían” da época de Arturo Maneiro, director da Radio Galega e da TVG a comezos dos anos noventa, antes de que se fixera cargo da dirección xeral Francisco Campos. “Está claro que Sánchez Izquierdo sae reforzado de cara a modernizar o ente público”, apuntan.

De feito, a fonda reestruturación foi levada con tal coidado que tampouco os sindicatos estaban o tanto da mesma. Este mesmo martes tiveron que suspender unha xuntanza que ían manter co xefe de Recursos Humanos porque lles comunicou que “estaba en funcións”.

Preocupación entre os traballadores

Por iso, hai preocupación entre os traballadores xa que moitos deles están en situación de temporalidade. “Non sabemos que vai pasar con aqueles que están nun servizo que acaba de ser suprimido ao crear novas áreas”, apuntan.

Sobre estes cambios, Raquel Lema, da CUT, o sindicato con maior representación na CRTVG, apuntou a GC que, coma moitos, “está sorprendida”. En todo caso, suliñou que a dirección ten que explicar en que van consistir estas novas áreas a nivel laboral e como van a afectar aos traballadores e, sobre todo, aclarar que vai pasar coa negociación da nova clasificación profesional e actualización do cadro do persoal. Tamén sobre a estruturación das delegacións e a futura apertura das que se pecharon hai anos coa crise, como a de Burela ou Ferrol, entre outras.