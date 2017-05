A Xunta dará a coñecer o novo mapa de transportes de Galicia o 30 de maio

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, sinalou que o Goberno galego dará a coñecer o novo mapa de transportes a comunidade autónoma o próximo 30 de maio.

A Conselleira De Infraestruturas E Vivenda, Ethel Vázquez, Manterá Unha Reunión | Fonte: Europa Press

Así o dixo nunha entrevista na Radio Galega, onde explicou que este modelo reordenará o sector en seis zonas con novos contratos que darán máis cobertura territorial.

Vázquez sinalou que desde o mes de setembro "garantirase e mellorará o servizo no rural, aproveitando as prazas vacantes de transporte escolar que poderán usar os veciños". "É a mellor fórmula para garantir o transporte á xente do rural", insistiu.

Así mesmo, apuntou que non van suprimir "liñas", senón que se cambia "a forma de contratación coas empresas", algo que "notarán os usuarios".

A primeira fase afectará o transporte nas provincias de Lugo e Ourense, desde o mes de agosto, mentres que a segunda será na Mariña luguesa en decembro de 2019.

Preguntada pola AP-9, Vázquez confiou en que a titularidade pase a ser autonómica, aínda que rexeitou que iso implique a desaparición da peaxe. Así, destacou o "consenso unánime" na Cámara galega, e que "agora haberá un debate no Congreso", insistindo en que terán a "oportunidade" de facer propostas nunha comisión bilateral co Ministerio de Fomento.

Tamén criticou as "trabas" que pon o Concello da Coruña ao plan de accesibilidade do transporte metropolitano, sinalando que "dan voltas para conceder licenzas menores para obras de paradas necesarias, para non ter que pasar pola a estación de autobuses".

Sobre o AVE, reiterou o obxectivo de que estea en servizo a finais de 2019, e destacou que paralelamente trabállase na posta en marcha das estacións intermodais, incidindo en que salvo na Coruña licitaranse as primeiras fases este mesmo ano.