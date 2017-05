O responsable da sección sindical de Movemento Altenativo Sindical (MAS) en Navantia Fene, José Francisco Salceda, denunciou "a realización de traballos altamente contaminantes ao aire libre" nas instalacións da antiga Astano, e máis concretamente labores de "pintado e chorreado" das estruturas eólicas realizadas neste estaleiro para a firma norueguesa Statoil.

Non é a primeira ocasión na que esta organización sindical denuncia estas prácticas, asegurando que "non só non se fixo nada respecto diso, se non que se continúan realizando os traballos sen tomar ningún tipo de medida preventiva".

Segundo o histórico dirixente sindical, a través de comunicado, "días atrás detectáronse cantidade de vehículos afectados polas partículas de pintura que o vento traslada a grandes distancias", destacando que con todo a peor das consecuencias é "para todo o persoal que traballa nas inmediacións e ao que se está obrigando a respirar estes produtos contaminantes".

Desde Movemento Altenativo Sindical tamén se denunciou que ademais de labores de pintura no estaleiro de Perlío tamén se realizaron na xornada deste martes "chorreo con granalla no medio das mesas de montaxe, sen ningún tipo de protección, a pesar de existir traballadores nas inmediacións, sen ter en conta o grave risco que isto supón", e que esta actividade "está terminantemente prohibida ao aire libre, debido ao seu alto grao de contaminación medio ambiental, cousa que aos directivos de Navantia parece non importarlles".

"Non se cortan á hora de presumir de que na nosa empresa a prevención e a seguridade no traballo é a súa prioridade número uno, mentres que en realidade o que prima é a produción por encima da saúde dos traballadores", sinala, tamén quixo deixar a dúbida sobre "se a empresa mantén algún tipo de privilexio á hora de saltarse todas as normas, pois chama a atención a inacción das autoridades competentes".