Estas etiquetas caen continuamente e non reparamos niso, algúns se aperciben un só momento, e outros nin iso, pero o que queda finalmente é o esquecemento, ninguén lembra os feitos e afloran unha vez mais a etiquetas.

Acabamos de saber que Portugal acaba de ser extraído da zona de risco económico europea, e España quedou inmersa dentro....Portugal esta gobernada pola esquerda, España pola dereita.....a etiqueta de que a dereita sabe mais de economia que a esquerda quedaria rota de forma inmediata con este simple dato, mais pronto iso se esquecerá e voltaram a aflorar as etiquetas.

Pero se imos mais alá veremos que ademas cando recibiu o goberno de esquerdas de Portugal o encargo dos cidadáns, a súa crise era aínda peor que a de España, eles sacaron ao pais desa profunda crise e nós seguimos aqui, dentro de ela. Vou escapar de datos numéricos da economia de ambos os países porque converteriamos a lectura nunha tema tecnico, e trátase de comprender que as etiquetas que socialmente se adquiren non son sempre certas, é mais, mesmo diria que cais nunca son certas.

Profundando na cuestión veremos que ese goberno de esquerdas esta realizando realmente políticas de esquerdas, totalmente contrarias ás designacións iniciais da TROIKA, e saíron adiante cun notable. Ese goberno socialista esta sendo apuntillarlo e controlado polo bloco, sendo ese o motivo de que as politicas sexan realmente de esquerdas.

Pero se esquecemos Portugal e vímonos a España poderemos observar que no concello de Oleiros que goberna un alcalde moi de esquerdas, (GELO), que mesmo colocou unha estatua do Che Guevara nunha rotonda da cidade, a renda per capita dos cidadáns é a maior da provincia da Coruña, e que terminaron por votarlle ao devandito alcalde, ata unha parte dos votantes do PP, porque a calidade de vida dos cidadáns en Oleiros é excepcional. E ainda mais perto do exemplo de Portugal, aqui na España, podemos colocar a o goberno municipal de Ames, donde un pacto similar ao portugués esta a otorgar uma calidade de vida moi boa na vila, e es ese concello a teniente de alcalde e una compañera de Podemos.

Existe a etiqueta que ser do PP é ser corrupto, (ata agora estano demostrando certamente), pero non no PSOE, cuxa etiqueta é ser de esquerdas. A realidade é que no PSOE existe tanta ou mais corrupcion que no PP, e que hoxe en dia o PSOE non é un partido de esquerdas. A maior proba do que afirmo é que o seu alcalde estrela, Abel Caballero, dirixe un goberno corrupto en Vigo, e que o seu novo lider renacido, Pedro Sanchez, vén de ser conselleiro nunha entidade bancaria onde asinaba preferentes.

En definitiva, as etiquetas son o que son, etiquetas, e isto lévanos a pensar que non deben de ser observadas, non deben ser pensadas como un halo de realidade....a democracia de España, e de partir de Europa, non é tal democracia, son en realidade ditaduras impostas a golpe de dependencia económica no canto de selo pola forza das armas.

Sinceramente creo que temos un gran camiño de problemas e obstáculos por diante para obter unha democracia efectiva, e de derrubar etiquetas, e para iso é esencial, volvendo ao exemplo Portugués, un partido real e radical de esquerdas que poida controlar ou impoñerse e colaborar, a outro con tendencias esquerdistas, aínda que relativas, como é hoxe en dia a socialdemocracia....ou bloco en Portugal, Gelo en Oleiros, ou Genma en Ames, demostran que a esquerda pode facer boas políticas económicas, e garantindo dereitos sociais de todos e todas sacarnos da crise......o problema non é a ideologia de quen goberna, senón das persoas que a aplican.