O II Foro Abanca Responsable, celebrado no Pazo de Iñás, en Oleiros (A Coruña) reivindicou o valor do "factor humano" para mellorar a marca e a actividade dunha empresa, segundo expúxose no marco deste encontro.

Abanca | Fonte: Europa Press

Representantes de empresas, de ONG's e emprendedores compartiron experiencias e puntos de vista nun foro organizado pola entidade financeira en colaboración coa consultora IntheMOVE.

A inauguración deste encontro estivo a cargo da directora de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) de Abanca, Tatiana Suárez, quen tamén puxo o colofón a esta actividade, durante o cal os asistentes participaron en diferentes grupos de traballo para logo proceder ás conclusións.

Sobre as mesmas, a socia-directora da consultora que colaborou con Abanca nesta iniciativa, Pilar Casals, destacou, sobre todo, "o efecto das persoas tanto dentro como fóra da empresa". "O factor humano tanto a nivel interno como externo, como che relaciones cos axentes, coa túa contorna", sinalou como exemplos.

TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO

Á importancia que os traballadores teñen nunha empresa, sumou outras cuestións como "a transferencia de coñecemento" entre distintos sectores como os que participaron no citado foro.

Por outra banda, incidiu en que estas e outras cuestións poden axudar a facer "un negocio máis forte e consolidado, cunha sustentabilidade ecónomica, pero tamén social e ambiental e unha pervivencia ao longo do tempo".

Nas súas intervencións, algúns dos participantes destacaron tamén, dos aspectos abordados no foro, a necesidade de transferir coñecemento entre distintos sectores, o investimento "social", a comunicación, o traballo en rede ou a "humanización" da empresa. A estas cuestións, sumaron a retención do talento ou "o orgullo" de pertenza a unha empresa.