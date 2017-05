A Deputación de Ourense aprobou este venres instar ao Ministerio de Fomento a axilizar todos os trámites para a chegada á cidade da Alta Velocidade ferroviaria e para unha conexión "de calidade" da capital con Vigo e Lugo, co obxectivo de que "siga sendo o punto nodal ferroviario de Galicia".

Deputación De Ourense Pleno De Maio De 2017 | Fonte: Europa Press

Así o defendeu este venres o portavoz 'popular' Plácido Álvarez nun pleno no que tamén se acordou instar a Abanca a "colaborar" na prestación de servizos aos concellos do rural, instalar oficinas móbiles nas localidades onde xa non hai oficina física e formar aos habitantes do rural no uso da banca electrónica.

Esta proposta, aprobada cos votos do PP, recorta a moción inicial presentada polo PSOE, que reclamaba á Deputación que se reformulase os seus convenios de colaboración coa entidade financeira no caso de que se peche oficinas no rural.

O Partido Popular logrou o apoio de todos os grupos, a excepción do BNG, para sacar adiante unha emenda de modificación á proposta de Democracia Ourensana (DO) para conectar por Alta Velocidade Ourense con Lugo e Vigo.

A proposta inicial presentada por Armando Ojea (DO) pedía a Manuel Baltar que "instase" a Fomento para "axilizar os prazos de conexión" da capital ourensá coas outras dúas cidades, co obxectivo de converterse en "a estación central de Galicia".

O acordo final, redactado polo PP, avoga por unha "conexión ferroviaria de calidade" entre Ourense e as outras dúas capitais galegas.

NECESIDADE DE ESTABLECER PRAZOS

Ante as preguntas dos portavoces do resto dos grupos, o 'popular' Plácido Álvarez aclarou que esa conexión será a través da Alta Velocidade.

Álvarez explicou que a postura do ente provincial é a de "reclamar" a Fomento a planificación dunha estratexia para abordar estas conexións "establecendo prazos sucesivos".

Tamén defendeu que "Ourense seguirá sendo o punto nodal ferroviario" de Galicia, xa que da súa futura estación partirán tres liñas que a comunicarán coas cidades de Santiago, Vigo e con Lugo-Ferrol.

O portavoz do PSOE, Francisco Fraga, insistiu en que "é imprescindible" que Ourense se conecte directamente con Vigo, co obxecto de "aproveitar as sinerxías coa zona máis industrializada de Galicia".

O BNG abstívose porque e quedouse só na súa proposta para crear un "galitren", un servizo público dependente da Xunta "que aglutine toda a oferta ferroviaria da Comunidade", segundo explicou o seu portavoz Ramiro Rodríguez.

MEDALLA

O Pleno tamén aprobou por unanimidade iniciar o proceso para conceder a Medalla de Ouro da Provincia de Ourense a título póstumo ao escritor, profesor e intelectual Carlos Casares.

A coorporación provincial ratificou a providencia da Presidencia, do 18 de maio de 2017, pola que se incoa o expediente para outorgar o recoñecemento ao autor ourensán, homenaxeado este ano no Día das letras Galegas.

DEFENSA DAS OFICINAS BANCARIAS NO RURAL

Por outra banda a deputada socialista Isabel Álvarez presentou unha proposta para que a Deputación revise os seus convenios de colaboración con Abanca no caso de que a entidade recorte as súas oficinas no rural. Álvarez defendeu a oportunidade da proposta por mor das mobilizacións no Irixo e de Ramirás que "conseguiron frear de forma momentánea" o peche de oficinas en senllos municipios.

O PSOE criticou que o peche de oficinas suporá o peche dos negocios nas cabeceiras municipais afectadas, así como un novo obstáculo para os empresarios que desexen crear os seus negocios no rural. Tamén alertou das dificultades da poboación do rural, envellecida, por acceder aos servizos de banca electrónica.

ACCIÓNS DESDE O "RESPECTO" A ABANCA

Os 'populares' aproveitaron a súa maioría no Pleno para aprobar "accións desde o respecto a unha empresa, e non baixo ameazas e coaccións".

Así o defendeu o seu portavoz José Antonio Feijóo, que explicou que desde Abanca confirmouse ao ente provincial que "non teñen plans de peche de oficinas" e que se lles transmitiu que "onde non hai unha oficina tratarán de intensificar a atención e servizo" que ofrecen na actualidade.

A proposta final insta á entidade crediticia á prestación servizos nos concellos do rural "dotando dos medios materiais que estime precisos para ofrecer un servizo eficiente". Ademais avógase por "instalar medios telemáticos para as operacións máis habituais" entre os usuarios, como os ingresos ou o pago de recibo, que sirvan como "complemento das oficinas".

Por último se aposta por oficinas móbiles e programar accións formativas "para que os cidadáns do rural poidan entender mellor o funcionamento destes medios".